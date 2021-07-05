Горсовет просит Раду не голосовать за законопроекты, из-за которых громада потеряет 75 млн грн

Сегодня депутаты Житомирского городского совета проголосовали за обращение к Верховной Раде Украины и Кабмину относительно недопущению принятия законопроектов №5600 и №3679.
Как пояснили «Журналу Житомира
» в городском совете, в соответствующем законопроекте №5600 заложена норма о лишении бюджетов территориальных громад 5% акцизного налога с розничных продаж табачных изделий путем переноса на производителей и импортеров обязанности уплаты такого налога в госбюджет.
Для бюджетов всех территориальных громады Украины это потеря 2,9 млрд грн доходов. Для Житомира потеря составит около 50 млн грн.
«Законопроект уже проголосован в первом чтении ... Но налог должен остаться в структуре бюджета громады. В случае его принятия - бюджет Житомира потеряет 50 млн грн», - говорит городской голова.
Этот финансовый ресурс направляется на расходы учреждений здравоохранения, на мероприятия по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни и другие программы громады.
Законопроектом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно сбалансированности наполнения местных бюджетов» от 18.06.2020 №3679 предусматривается предоставление льгот по уплате земельного налога предприятиями ГП «Укрзализныця».
Указано, что предоставление предложенных налоговых льгот по налогообложению земельных участков железнодорожного транспорта, приведет к уменьшению поступлений в бюджет Житомирской городской громады на 25 млн грн ежегодно.
«Общие потери бюджета Житомирской городской территориальной громады составят 75 млн грн. Вынужденно будут сокращены расходы на реализацию важных для громады мероприятий и программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ремонта и строительства дорог, социального обеспечения, образования и здравоохранения. С целью недопущения потерь местных бюджетов Житомирская городская территориальная громада считает необходимым не вносить на рассмотрение Верховной Рады Украины и не поддерживать указанные законодательные инициативы»
, - отмечают в горсовете.