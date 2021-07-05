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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Июль » 5 » 16:05:25

Горсовет просит Раду не голосовать за законопроекты, из-за которых громада потеряет 75 млн грн

Вчера, 16:05:25 637 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет просит Раду не голосовать за законопроекты, из-за которых громада потеряет 75 млн грн

 Сегодня депутаты Житомирского городского совета проголосовали за обращение к Верховной Раде Украины и Кабмину относительно недопущению принятия законопроектов №5600 и №3679.

Как пояснили «Журналу Житомира» в городском совете, в соответствующем законопроекте №5600 заложена норма о лишении бюджетов территориальных громад 5% акцизного налога с розничных продаж табачных изделий путем переноса на производителей и импортеров обязанности уплаты такого налога в госбюджет.

Для бюджетов всех территориальных громады Украины это потеря 2,9 млрд грн доходов. Для Житомира потеря составит около 50 млн грн.
 

«Законопроект уже проголосован в первом чтении ... Но налог должен остаться в структуре бюджета громады. В случае его принятия - бюджет Житомира потеряет 50 млн грн», - говорит городской голова.


Этот финансовый ресурс направляется на расходы учреждений здравоохранения, на мероприятия по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни и другие программы громады.

Законопроектом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно сбалансированности наполнения местных бюджетов» от 18.06.2020 №3679 предусматривается предоставление льгот по уплате земельного налога предприятиями ГП «Укрзализныця».

Указано, что предоставление предложенных налоговых льгот по налогообложению земельных участков железнодорожного транспорта, приведет к уменьшению поступлений в бюджет Житомирской городской громады на 25 млн грн ежегодно.

«Общие потери бюджета Житомирской городской территориальной громады составят 75 млн грн. Вынужденно будут сокращены расходы на реализацию важных для громады мероприятий и программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ремонта и строительства дорог, социального обеспечения, образования и здравоохранения. С целью недопущения потерь местных бюджетов Житомирская городская территориальная громада считает необходимым не вносить на рассмотрение Верховной Рады Украины и не поддерживать указанные законодательные инициативы», - отмечают в горсовете.
Тэги: громада, законопроект, городской совет, налоги, бюджет
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