Жителей Полевой снова предупреждают о проблемах с водоснабжением: советуют сделать запасы воды

6 июля на Полевой снова отключат водоснабжение. Бригада водоканала будет проводить перекладку изношенного участка водопровода по ул. Рабочей.
По информации КП "Житомирводоканал
", в ходе работ заменят 20 метров аварийного трубопровода диаметром 600 мм.
"Сегодня работники водоканала выполнили все необходимые подготовительные работы. Завтра с 10:00 и ориентировочно до 21:00, на время выполнения работ по перекладке трубопровода, будет ограничено водоснабжение на Полевой", - информируют коммунальщики.
Жителей микрорайона просят сделать суточный запас воды.
Как сообщалось, водоканал анонсировал 5 июля
отключение воды на Полевой.