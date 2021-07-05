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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 5 » 16:32:46

Жителей Полевой снова предупреждают о проблемах с водоснабжением: советуют сделать запасы воды

Вчера, 16:32:46 421 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жителей Полевой снова предупреждают о проблемах с водоснабжением: советуют сделать запасы воды

 6 июля на Полевой снова отключат водоснабжение. Бригада водоканала будет проводить перекладку изношенного участка водопровода по ул. Рабочей.

По информации КП "Житомирводоканал", в ходе работ заменят 20 метров аварийного трубопровода диаметром 600 мм.
 

"Сегодня работники водоканала выполнили все необходимые подготовительные работы. Завтра с 10:00 и ориентировочно до 21:00, на время выполнения работ по перекладке трубопровода, будет ограничено водоснабжение на Полевой", - информируют коммунальщики.


Жителей микрорайона просят сделать суточный запас воды.

Как сообщалось, водоканал анонсировал 5 июля отключение воды на Полевой.
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