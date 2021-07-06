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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Июль » 6 » 11:22:38

Депутат-прогульщик от «Батьківщини» собралась потратить на отпуск более 750 тысяч: фото переписки

Вчера, 11:22:38 1408 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат-прогульщик от «Батьківщини» собралась потратить на отпуск более 750 тысяч: фото переписки

 Председатель Житомирской областной партийной организации "Батьківщина", народный депутат Анжелика Лабунская собралась потратить на летний отпуск более 750 тысяч гривен. Политик намерена отдохнуть в США и Доминикане.

Об этом сообщает Telegram канал "Через плечо", который опубликовал фото переписки нардепа во время заседания Верховной Рады.



Так, Лабунская писала, что ей нужно 20 тысяч долларов в Америку на 219 тысяч гривен на Доминикану.





Стоит отметить, что, по данным "Опоры", за весь период работы Верховной Рады этого созыва Лабунская получила более 81 тысяч гривен пособия по временной нетрудоспособности.



В Верховной Раде депутат Лабунская получает двойную дополнительную надбавку как заслуженный юрист и кандидат юридических наук.

Также народный депутат числится в списке "прогульщиков" парламентских заседаний. Анжелика Лабунская не участвовала ни в одном из голосований в январе и в апреле этого года.
Тэги: Батькивщина, Лабунская, Верховная Рада, отпуск
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Комментариев: 5
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:48:58, Вчера [Материал]

Це та трьохдюймовочка, яка на початку 2017 року влипла у політично-кримінальний скандал. В облраді навіть обшуки були.

http://zhzh.info/news/2017-02-23-31359
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:06:19, Вчера [Материал]

ну и что?
совки заздрять....
может себе позволить - удачного отдыха
ей что, на скотопотяге в Кирилловку ехать отдыхать?
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:45:18, Вчера [Материал]

Які виборці, такі й депутати.
melan
4 melan (melan)   • 14:58:49, Вчера [Материал]

Ох и любят журналюги в жопу заглядывать. Какой закон Украины она нарушила??? Никакой. Ну а с моральной стороны нефиг было за нее голосовать.
Pound
5 Life is life (Pound)   • 16:52:54, Вчера [Материал]

Хто за неї голосував? Дєньга все зробила.
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