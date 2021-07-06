Депутат-прогульщик от «Батьківщини» собралась потратить на отпуск более 750 тысяч: фото переписки

Председатель Житомирской областной партийной организации "Батьківщина", народный депутат Анжелика Лабунская собралась потратить на летний отпуск более 750 тысяч гривен. Политик намерена отдохнуть в США и Доминикане.
Об этом сообщает Telegram канал "Через плечо
", который опубликовал фото переписки нардепа во время заседания Верховной Рады.
Так, Лабунская писала, что ей нужно 20 тысяч долларов в Америку на 219 тысяч гривен на Доминикану.
Стоит отметить, что, по данным "Опоры
", за весь период работы Верховной Рады этого созыва Лабунская получила более 81 тысяч гривен пособия по временной нетрудоспособности.
В Верховной Раде депутат Лабунская получает двойную дополнительную надбавку
как заслуженный юрист и кандидат юридических наук.
Также народный депутат числится в списке "прогульщиков" парламентских заседаний. Анжелика Лабунская не участвовала ни в одном из голосований в январе
и в апреле
этого года.