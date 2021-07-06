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Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Политика. Депутат-прогульщик от «Батьківщини» собралась потратить на отпуск более 750 тысяч: фото переписки - 6 Июля 2021