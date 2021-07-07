Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 07 Июля 2021    19:34:32
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 7 » 15:35:46

Хотел сделать фото: в житомирской больнице скончался подросток, которого ударило током на мосту

Сегодня, 15:35:46 489 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Хотел сделать фото: в житомирской больнице скончался подросток, которого ударило током на мосту

 В Житомирской областной больнице скончался 13-летний подросток, которого ударило током на железнодорожном мосту в Коростене.

Об этом 7 июля сообщил сайт Коростень.Today со ссылкой на благотворительный фонд «Елеон».
 

«К сожалению, вынуждены сообщить о том, что ушел из жизни 13-летний Кирилл Пекарский - мальчик, которого недавно ударило током. Несколько дней врачи Житомирской областной детской больницы боролись за его жизнь», - сообщили в благотворительном фонде.


В сюжете ТСН сообщается, что подросток хотел сфотографироваться на мосту, но не удержался и схватился за высоковольтный провод.
 


Напомним, 28 июня в Коростене 13-летний подросток залез на железнодорожный мост и получил удар электрическим током. От удара подросток упал на бетонное покрытие. Кроме ожогов, получил и другие тяжелые травмы.
Тэги: Житомирщина, ребенок, мост, удар током
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus