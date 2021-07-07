Хотел сделать фото: в житомирской больнице скончался подросток, которого ударило током на мосту

В Житомирской областной больнице скончался 13-летний подросток, которого ударило током на железнодорожном мосту в Коростене.
Об этом 7 июля сообщил сайт Коростень.Today со ссылкой на благотворительный фонд «Елеон».
«К сожалению, вынуждены сообщить о том, что ушел из жизни 13-летний Кирилл Пекарский - мальчик, которого недавно ударило током. Несколько дней врачи Житомирской областной детской больницы боролись за его жизнь», - сообщили в благотворительном фонде.
В сюжете ТСН сообщается, что подросток хотел сфотографироваться на мосту, но не удержался и схватился за высоковольтный провод.
Напомним, 28 июня в Коростене 13-летний подросток залез на железнодорожный мост и получил удар электрическим током. От удара подросток упал на бетонное покрытие. Кроме ожогов, получил и другие тяжелые травмы.