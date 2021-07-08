В Житомире на улице Грушевского ремонтируют тротуары. ВИДЕО

В Житомире коммунальщики начали ремонт тротуаров на улице Грушевского. Ремонт тротуаров происходит параллельно с ремонтом дороги.
На участке возле ТРЦ "Глобал" работает 10 человек, передает "Суспільне".
"Эти работы проводятся в рамках текущего ремонта дорожного полотна на улице Грушевского, - рассказал главный инженер коммунального предприятия "Управление автомобильных дорог" Юрий Собченко. - Работы ведутся параллельно как на дорогах, так и на тротуарах. Стараемся сделать, чтобы комфортно было и водителям, и пешеходам".
Фото: Суспільне
Прораб Виктор Петрушин говорит, что в первую очередь работники ремонтируют самые критические участки тротуара.
"Выбираем наиболее поврежденные участки на тротуарах. Начали с проспекта Независимости и идем в сторону улицы Восточной. У нас работает две единицы техники, которые возят асфальт, каток и 10 работников, которые кладут этот асфальт, а еще трактор и машина, которая тянет гудронатор, чтобы мы могли разливать битумную смесь. От проспекта и до улицы Восточной планируем до конца недели завершить ремонт тротуаров", - сказал Виктор Петрушин.