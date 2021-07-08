В Житомире на улице Грушевского ремонтируют тротуары. ВИДЕО

"Эти работы проводятся в рамках текущего ремонта дорожного полотна на улице Грушевского, - рассказал главный инженер коммунального предприятия "Управление автомобильных дорог" Юрий Собченко. - Работы ведутся параллельно как на дорогах, так и на тротуарах. Стараемся сделать, чтобы комфортно было и водителям, и пешеходам".