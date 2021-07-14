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Ужасное ДТП на Житомирщине: легковушка влетела в грузовик, один человек погиб. ФОТО

Сегодня, 13:12:08 741 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ужасное ДТП на Житомирщине: легковушка влетела в грузовик, один человек погиб. ФОТО

 В Житомирской области в результате ДТП погиб человек. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 132 км автодороги Васьковичи - Шепетовка.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, на перекрестке автодорог между селами Дубровка и Красуля столкнулись грузовик и автобус.
 

"Предварительно, около 10:00 на нерегулируемом перекрестке произошло столкновение автомобилей Ford Transit, за рулем которого находился 29-летний житель Хмельницкой области, и Volvo FMX под управлением 27-летнего местного жителя", - информирует ГУ Нацполиции.


В результате ДТП водитель автомобиля Ford Transit получил телесные повреждения, а его пассажир, житель Киева, погиб на месте происшествия.

В настоящее время полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.



Фото: ГУНП
Тэги: Житомирская область, дтп
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