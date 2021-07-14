Экологи «охотятся» на жителей Житомирщины, которые собирают чернику с гребенками

Государственная экологическая инспекция штрафует граждан, которые собирают ягоды в житомирских лесах с помощью гребенок. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба ведомства.
"В конце июня в Полесских лесах созревают плоды черники. К сожалению, пытаясь заработать на сдаче ягод, люди до сих пор прибегают к таким варварским средствам, как гребенки, чем наносят значительный ущерб лесному растению, подрывая корни. Поэтому, чтобы уменьшить случаи нарушения правил сбора ягод в лесу с помощью запрещенных средств заготовки и при отсутствии лесного билета, работниками Государственной экологической инспекции Полесского округа совместно с работниками лесной охраны государственных лесохозяйственных предприятий проводятся совместные рейды лесными массивами", - информирует Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
Так, с начала сезона в лесах Житомирщины инспекторами экологической инспекции составлено 17 протоколов за нарушение правил сбора ягод в лесах.
"Виновные привлечены к административной ответственности по ст. 70 КУоАП"
, - сообщили экологи.
Государственная экологическая инспекция
Полесского округа обращает внимание граждан - сбор ягод механическими и ручными приборами - запрещен, а за нарушение статьи 70 КоАП гражданам придется заплатить штраф в размере от одного до трех необлагаемых минимумов (до 51 грн), а должностным лицам от трех до семи (до 119 грн).
Напомним, в лесах Житомирской области развернулась настоящая черничная война
: местные жители перекрывают дорогу в лес, чтобы не допустить туда приезжих сборщиков из Ровенской области.