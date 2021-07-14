Відомі українські чемпіони та тренери: «Василь Грибук уособлює розвиток спорту на Житомирщині»

«Такого виду спорту, як веслування, у вас в області майже не було. Я авторитетно можу сказати, що коли прийшов Грибук, то цей вид спорту у буквальному сенсі ожив. Цьогоріч від вас на Олімпійські ігри з веслування на байдарках і каное їде Анастасія Четверікова і має шанс на гарний результат. От саме результативність, а не ляси точити, і є головним критерієм для Василя», - говорить Юрій Чебан.

«Це пряме питання Грибука. У деяких містах взагалі немає олімпійців, а у вас є. Бо створені належні умови, сприятливий емоційний клімат серед тренерів і спортсменів. Я бачив, як він спілкується, підтримує комунікацію з людьми із різних середовищ. Мова не лише про його якості як керівника, але й суто людські моменти», - наголошує чемпіон.

«З Василем ми знайомі не один рік. Спільну мову знайшли відразу, оскільки мені імпонують люди, які думають про розвиток спорту в Україні та Житомирській області, зокрема, і беруть безпосередню участь в цьому процесі. За ці роки також переконався, що, звертаючись до Василя Грибука, можеш розраховувати на плідну співпрацю, допомогу та оцінку експерта в галузі фізичного виховання та спорту», - розповідає Валерій Андрійцев.

«В ОШВСМ нас не брали не зрозуміло чому, хоча були чемпіони України, вихованці були на високому рівні. Я зрадів, коли Василь Олександрович став директором школи вищої спортмайстерності, бо прийшов спеціаліст, який розуміється у спорті», - розповідає Ігор Лонський.

«Ви будете здивовані, але в нас не було навіть стрибкової ями, самі клеїли з поролону. Завдяки Василю Олександровичу нарешті у нас з’явився інвентар, якого ми так довго чекали», - згадує тренер.

«У зворотньому випадку, якщо не цінують наполегливу працю, демотивує спортивну громаду. З нами – спортсменами, тренерами – треба говорити на одній хвилі. Тут немає пафосу, а робота на результат та презентацію Житомирщини не лише на всеукраїнському, а й міжнародному рівні. Хочеться, щоб ці здобутки примножувалися. А ті, хто перешкоджає, навпаки знищують спорт у регіоні», - зауважив Ігор Лонський.

Каноїст Юрій Чебан та борець Валерій Андрійцев (фото 2012 року, після участі в Олімпійських іграх)