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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июль » 14 » 15:40:03

Відомі українські чемпіони та тренери: «Василь Грибук уособлює розвиток спорту на Житомирщині»   PR  

Сегодня, 15:40:03 276 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Відомі українські чемпіони та тренери: «Василь Грибук уособлює розвиток спорту на Житомирщині»

 Директор Житомирської обласної школи вищої спортивної майстерності (ОШВСМ) Василь Грибук за 5 років вивів установу на якісно інший рівень. Якщо раніше ОШВСМ була у кінці рейтингу з-поміж подібних в Україні, то зараз, у 2021 році, троє представників від Житомирської області делеговані для участі в Олімпійських іграх у Токіо. 

Спортивна громада України дає свою оцінку професійній діяльності директору ОШВСМ Василю Грибуку. Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор з каное Юрій Чебан стверджує, що саме з приходом на керівну посаду у спорті Грибука на Житомирщині відродилося веслування. 
 

«Такого виду спорту, як веслування, у вас в області майже не було. Я авторитетно можу сказати, що коли прийшов Грибук, то цей вид спорту у буквальному сенсі ожив. Цьогоріч від вас на Олімпійські ігри з веслування на байдарках і каное їде Анастасія Четверікова і має шанс на гарний результат. От саме результативність, а не ляси точити, і є головним критерієм для Василя», - говорить Юрій Чебан. 


За його словами, в установі, що пов’язана із спортом, має бути менеджер, який володіє ситуацією зсередини і користується повагою.  
 

«Це пряме питання Грибука. У деяких містах взагалі немає олімпійців, а у вас є. Бо створені належні умови, сприятливий емоційний клімат серед тренерів і спортсменів. Я бачив, як він спілкується, підтримує комунікацію з людьми із різних середовищ. Мова не лише про його якості як керівника, але й суто людські моменти», - наголошує чемпіон. 


Срібний призер Олімпійських ігор, переможець першості Європи та світу з вільної боротьби Валерій Андрійцев додає, що у його рідному місті Малині Василь Грибук надавав допомогу при організації Всеукраїнського турніру з вільної боротьби «Крок до Олімпу», який проводиться  під патронатом Національного олімпійського комітету України. За що Василь Грибук був неодноразово відзначений подяками від депутатів Малинської міської  ради та Асоціації спортивної боротьби України.
 

«З Василем ми знайомі не один рік. Спільну мову знайшли відразу, оскільки мені імпонують люди, які думають про розвиток спорту в Україні та Житомирській області, зокрема, і беруть безпосередню участь в цьому процесі. За ці роки також переконався, що, звертаючись до Василя Грибука, можеш розраховувати на плідну співпрацю, допомогу та оцінку експерта в галузі фізичного виховання та спорту», - розповідає Валерій Андрійцев.


Про непростий шлях визнання одного з напрямків легкої атлетики – стрибків у довжину та висоту – розповів Заслужений тренер України і найкращий тренер з легкої атлетики у 2017 р, в десятці кращих тренерів Європи, у 2015 р кращий тренер серед молоді Ігор Лонський. 
 

«В ОШВСМ нас не брали не зрозуміло чому, хоча були чемпіони України, вихованці були на високому рівні. Я зрадів, коли Василь Олександрович став директором школи вищої спортмайстерності, бо прийшов спеціаліст, який розуміється у спорті», - розповідає Ігор Лонський. 


Тренер завдячує сприянню Грибука у здобутті трьох медалей (золотої, срібної, бронзової) на Чемпіонаті Європи серед молоді та юніорів у 2017 р. Потім зробили дубль на Чемпіонаті України, вигравши зі стрибків і в довжину, і в висоту. 
 

«Ви будете здивовані, але в нас не було навіть стрибкової ями, самі клеїли з поролону. Завдяки Василю Олександровичу нарешті у нас з’явився інвентар, якого ми так довго чекали», - згадує тренер. 


І резюмує, що коли йдеться про призначення на посади із спортивним профілем, потрібно враховувати фаховість та результати. 
 

«У зворотньому випадку, якщо не цінують наполегливу працю, демотивує спортивну громаду. З нами – спортсменами, тренерами – треба говорити на одній хвилі. Тут немає пафосу, а робота на результат та презентацію Житомирщини не лише на всеукраїнському, а й міжнародному рівні. Хочеться, щоб ці здобутки примножувалися. А ті, хто перешкоджає, навпаки знищують спорт у регіоні», - зауважив Ігор Лонський.


Каноїст Юрій Чебан та борець Валерій Андрійцев (фото 2012 року, після участі в Олімпійських іграх) 
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