В Малині відкрили Центр культури, відреставрований за участі депутата «Нашого краю»

У Малині офіційно відкрили Центр культури та дозвілля, який реставрували близько трьох років. Церемонія відкриття відбулась за участі депутата Житомирської обласної ради, голови Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергія Диняка.
Кошти на реконструкцію надали департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, Малинська міська рада і особисто Сергій Диняк. Оновлення приміщення розпочали в 2018 році, а до цього ремонту тут не було три десятиліття.
Сергій Диняк від початку і до кінця контролював процес реконструкції, аби роботи були виконані якісно та вчасно. Крім того, він разом з депутатами міської ради виділив кошти на впорядкувальні роботи. Також благодійник надав 400 метрів тротуарної плитки та інші будматеріали для укладання плитки.
«Приємно бути корисним для людей, а малинчани заслуговують такого закладу культури. Все, дійсно, зроблено гарно, вишукано та сучасно. А міський голова доклав багато зусиль, аби жителі його громади отримали такий довгоочікуваний Центр культури і дозвілля», - зазначив депутат.
На відкритті Центру були присутні голова Житомирської ОДА, Віталій Бунечко, а також народні депутати.
У Центрі діють колективи, які мають звання народних. Відтепер їхніми виступами можна насолодитися в залі, яка розрахована на 450 осіб. Зараз тут готують урочистий концерт до Дня Незалежності України.
Пресслужба політичної партії "Наш край"