Житомирский облсовет попросит Кабмин отозвать законопроект о монетизации льгот на проезд

"Указанным законопроектом предусмотрены льготы по оплате проезда отдельным категориям граждан, которые будут предоставляться на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваться в определенных ими порядке и размерах в форме денежной компенсации. Согласно действующему законодательству, за льготными категориями закреплено право на бесплатный проезд, в связи с чем положения законопроекта противоречат нормам Конституции Украины.



Кроме того, вследствие финансовой необеспеченности с 2016 года гарантированных государством социальных льгот на услуги связи и льготную перевозку, а также недостаточности средств в местных бюджетах, растет социальное напряжение среди предприятий-поставщиков услуг льготников. Принятие указанного законопроекта может привести к социальной напряженности среди льготной категории населения", - говорится в документе.