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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Июль » 27 » 13:11:48

Житомирский облсовет попросит Кабмин отозвать законопроект о монетизации льгот на проезд

Сегодня, 13:11:48 457 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский облсовет попросит Кабмин отозвать законопроект о монетизации льгот на проезд

 Депутаты Житомирского областного совета обратятся к Кабинету Министров Украины по поводу монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте облсовета.

По мнению авторов обращения, необходимо отозвать законопроект правительства от 19 июня 2021 года, касающийся льгот.

Отмечается, что законопроект противоречит Конституции и может вызвать социальное напряжение среди населения.
 

"Указанным законопроектом предусмотрены льготы по оплате проезда отдельным категориям граждан, которые будут предоставляться на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваться в определенных ими порядке и размерах в форме денежной компенсации. Согласно действующему законодательству, за льготными категориями закреплено право на бесплатный проезд, в связи с чем положения законопроекта противоречат нормам Конституции Украины.

Кроме того, вследствие финансовой необеспеченности с 2016 года гарантированных государством социальных льгот на услуги связи и льготную перевозку, а также недостаточности средств в местных бюджетах, растет социальное напряжение среди предприятий-поставщиков услуг льготников. Принятие указанного законопроекта может привести к социальной напряженности среди льготной категории населения", - говорится в документе.


Обращение планируют принять на пятой сессии Житомирского областного совета, которая состоится 29 июля.       
Тэги: облсовет, льготы, Монетизация, кабмин
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:06:38, Сегодня [Материал]

пофиг на ваши обращения
льготников повесят на громады
вопрос уже решённый....
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