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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Июль » 29 » 11:20:30

Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область

Сегодня, 11:20:30 667 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область

 29 июля на Житомирщину приехал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом во время сессии Житомирского областного совета сообщил председатель облсовета Владимир Федоренко.

Известно, что в Бердичевском районе Зеленский принимает участие в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций ВСУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Житомирскую область. Глава государства примет участие в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, который ежегодно отмечают 29 июля", - информирует Офис президента.

Отмечается, что Владимир Зеленский заслушает доклад командования и осмотрит вооружение и военную технику. Для прессы мероприятие закрыто.

Тэги: Житомирская область, Зеленский
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