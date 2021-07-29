29 июля на Житомирщину приехал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом во время сессии Житомирского областного совета сообщил председатель облсовета Владимир Федоренко.
Известно, что в Бердичевском районе Зеленский принимает участие в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций ВСУ.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область. Глава государства примет участие в мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, который ежегодно отмечают 29 июля"
, - информирует Офис президента
.
Отмечается, что Владимир Зеленский заслушает доклад командования и осмотрит вооружение и военную технику. Для прессы мероприятие закрыто.