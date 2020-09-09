Отказ от сырьевой модели: в Житомире представили стратегию развития региона до 2027 года. ВИДЕО

8 сентября в «Житомирской политехнике» состоялось представление Стратегии развития Житомирщины до 2027 года. Участие в презентации принял президент Украины Владимир Зеленский.
Начиная встречу, Глава государства отметил, что цель создания стратегий развития украинских регионов очень проста: каждая область должна получить свою дорожную карту на ближайшие годы.
«Фундаментом для такого развития являются сильные стороны каждого региона и именно твое активное участие. Каждый житель громады, села или города должен быть активным участником жизни родной области. Быть заказчиком услуг от власти, контролировать ее работу и использования средств, формировать повестку дня из важнейших вопросов», - сказал Президент.
По словам Владимира Зеленского, формула успеха Украины прозрачна: успешный край - равно успешная страна. Для этого каждый регион должен сосредоточиться на своих преимуществах.
«Житомирщина имеет таких, я уверен, немало. Это действительно уникальная область и уникальные цифры: это 85% от всех украинских запасов титановых руд. 80% от общей добычи кварцита. Ваша земля богата большими залежами полудрагоценных камней, имеет многообещающий аграрный потенциал», - подчеркнул Глава государства.
Кроме того, как отметил Президент, Житомирщина имеет уникальные природные и климатические условия. Здесь расположено более 200 объектов природно-заповедного фонда, многие из которых - государственного значения.
«Все это дает огромные возможности для развития рекреационной и туристической сферы в Житомирской области»
, - добавил Владимир Зеленский.
По мнению Президента, Житомирщина должна ставить перед собой и достигать максимально амбициозных целей.
Председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко, представляя Стратегию развития региона до 2027 года, обратил внимание, что Житомирщина граничит со столицей и является пограничной областью, поэтому имеет транзитный потенциал и создает возможности для развития логистических услуг
.
Также в регионе расположена одна из самых перспективных янтароносных зон в Украине, есть запасы титановых руд, различные виды облицовочного камня, запасы лабрадоритов и габбро. Треть территории области занимают леса, в частности, с особенно ценными породами древесины.
Еще одним важным преимуществом Житомирщины является развитый аграрный сектор, который производит весь спектр сельскохозяйственной продукции.
Среди приоритетов на ближайшие годы председатель ОГА назвал завершение легализации добычи ископаемых и заготовки древесины и постепенный переход от сырьевой модели к производству продукции
с высокой добавленной стоимостью.
В поле внимания и социальная поддержка жителей области, а в части охраны здоровья - в частности, формирование полноценного госпитального округа
, что позволит предоставлять качественные услуги пациентам региона с использованием современного оборудования.
До 2026 года планируется построить 15 учреждений дошкольного образования
, реконструировать 22 помещения под детские сады, открыть новые группы, благодаря чему будет создано 2500 мест в детсадах.
Ключевым индикатором развития Житомирщины должно стать качество жизни человека, создание новых производств и новых рабочих мест.
Це яким макаром владна кліка планує досягти такого результату?
З однієї сторони ЗеКоманда планує задавити дрібний бізнес (ФОПів) в інтересах великого бізнесу через посилення фіскалізації та знищення спрощеної системи оподаткування (закони 128, 129 тощо).
https://youtu.be/9JXP0JxOBpk?t=1115
По середньому бізнесу вдарили законом 466, що бізнес каже, що там так все прописано, що без податкового консультанта не розберешся.
https://hvylya.net/analytics/economics/zakonoproekt-1210-chernaja-metka-jekonomike-ukrainy.html
Тим часом у Польщі з 1 січня 2021 запроваджують податок на виведений капітал (замість корпоративного податку). А в Україні він поки існує тільки в передвиборчій програмі ЗеКоманди
https://www.facebook.com/slava.cherkashyn/posts/2952327161543709
Так що коли на виборах ЗеКоманда отримає значно менше минулорічних 43% це результат її роботи.
"переход от сырьевой модели к производству продукции" - какие именно производства?
продукция "с высокой добавленной стоимостью" кому-то вообще будет нужна?