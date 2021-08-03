В Житомире полуголый мужчина сорвал со здания флаг Украины и сбежал. ВИДЕО

"Верю в силу фб. 31.07 в 20:18 по ул. Щорса 43 (перекрёсток Леси Украинки/Щорса) этот человек выломал флаг, погнул кронштейн, тем самым испортил фасад здания. Если кто-то узнаёт его, прошу отписать в личные сообщения. Просьба распространить это видео, вдруг проснётся совесть и он сам объявится", – написала женщина.