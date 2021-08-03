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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 3 » 11:27:04

В Житомире полуголый мужчина сорвал со здания флаг Украины и сбежал. ВИДЕО

Сегодня, 11:27:17 832 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полуголый мужчина сорвал со здания флаг Украины и сбежал. ВИДЕО

 В Житомире полуголый мужчина сорвал флаг Украины со здания и скрылся. Инцидент произошел вечером 31 июля на улице Покровской, 43. Об этом в соцсети сообщила житомирянка Елена Гапоненко и опубликовала видео.
 

"Верю в силу фб. 31.07 в 20:18 по ул. Щорса 43 (перекрёсток Леси Украинки/Щорса) этот человек выломал флаг, погнул кронштейн, тем самым испортил фасад здания. Если кто-то узнаёт его, прошу отписать в личные сообщения. Просьба распространить это видео, вдруг проснётся совесть и он сам объявится", – написала женщина.


На кадрах видно, что по улице Покровской шел полуголый мужчина и его заинтересовал государственный флаг, который развевался на фасаде офисного здания. Судя по поведению мужчины, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

После нескольких попыток ему удалось сломать конструкцию и снять флаг.

Напомним, за надругательство над государственными символами (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины) предусматривается наказание в виде штрафа, ареста до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 3 лет.

 
Тэги: вандализм, флаг, Житомир
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Комментариев: 5
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 11:52:41, Сегодня [Материал]

)))))) казковий олень!!!
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:24:43, Сегодня [Материал]

Зачем ставить камеры снимающие в 240р, по которым даже в дневное время сложно рассмотреть лицо человека?
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 13:42:59, Сегодня [Материал]

Кто же это был? Фашистик-пушистик? "Терминатор" Пидрашенко? Вовик из сибирского Чернобыля прорвался через нашу границу? Господа, признавайтесь, не скромничайте!
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 14:05:32, Сегодня [Материал]

Это был фетишист Агэнт Проебатор.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 14:12:34, Сегодня [Материал]

походу "государственный флаг" интересует только полуголых мущин
совпадение....
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