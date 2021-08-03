В Житомире полуголый мужчина сорвал со здания флаг Украины и сбежал. ВИДЕО

В Житомире полуголый мужчина сорвал флаг Украины со здания и скрылся. Инцидент произошел вечером 31 июля на улице Покровской, 43. Об этом в соцсети сообщила житомирянка Елена Гапоненко
и опубликовала видео.
"Верю в силу фб. 31.07 в 20:18 по ул. Щорса 43 (перекрёсток Леси Украинки/Щорса) этот человек выломал флаг, погнул кронштейн, тем самым испортил фасад здания. Если кто-то узнаёт его, прошу отписать в личные сообщения. Просьба распространить это видео, вдруг проснётся совесть и он сам объявится", – написала женщина.
На кадрах видно, что по улице Покровской шел полуголый мужчина и его заинтересовал государственный флаг, который развевался на фасаде офисного здания. Судя по поведению мужчины, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
После нескольких попыток ему удалось сломать конструкцию и снять флаг.
Напомним, за надругательство над государственными символами (ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины) предусматривается наказание в виде штрафа, ареста до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 3 лет.