В Житомире многодетным семьям выплатят по 2 тыс. грн: как получить деньги

До 1 сентября текущего года житомирские малообеспеченные многодетные семьи получат по 2000 грн на каждого ребенка для подготовки к школе. Дополнительные выплаты введены Постановлением Кабмина №803 и будут осуществлены автоматически без обращений родителей детей.
Как сообщили в горсовете, до 16 августа будет сформирован перечень житомирских семей, нуждающихся в такой помощи и необходимый объем финансов.
«Никаких документов, подтверждающих статус малообеспеченности или статус многодетной семьи, предоставлять не нужно. Органы социальной защиты работают с категорией малообеспеченных семей: выплачивают им государственную социальную помощь. Перечень многодетных семей также есть: они получают государственную поддержку", - объясняет Виктория Краснопир, директор департамента социальной политики городского совета.
Планируется, что указанные выплаты получат 155 многодетных малообеспеченных семей, в которых воспитывается около 400 детей. До 1 сентября текущего года распределение средств планируют осуществить. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения.
Важно
: помощь будет выплачивается тем детям, которым по состоянию на 1 августа текущего года уже исполнилось от 6 до 18 лет включительно.