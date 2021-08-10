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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Август » 10 » 14:19:03

В Житомире многодетным семьям выплатят по 2 тыс. грн: как получить деньги

Сегодня, 14:19:03 235 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире многодетным семьям выплатят по 2 тыс. грн: как получить деньги

 До 1 сентября текущего года житомирские малообеспеченные многодетные семьи получат по 2000 грн на каждого ребенка для подготовки к школе. Дополнительные выплаты введены Постановлением Кабмина №803 и будут осуществлены автоматически без обращений родителей детей.

Как сообщили в горсовете, до 16 августа будет сформирован перечень житомирских семей, нуждающихся в такой помощи и необходимый объем финансов.
 

«Никаких документов, подтверждающих статус малообеспеченности или статус многодетной семьи, предоставлять не нужно. Органы социальной защиты работают с категорией малообеспеченных семей: выплачивают им государственную социальную помощь. Перечень многодетных семей также есть: они получают государственную поддержку", - объясняет Виктория Краснопир, директор департамента социальной политики городского совета.


Планируется, что указанные выплаты получат 155 многодетных малообеспеченных семей, в которых воспитывается около 400 детей. До 1 сентября текущего года распределение средств планируют осуществить. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения.

Важно: помощь будет выплачивается тем детям, которым по состоянию на 1 августа текущего года уже исполнилось от 6 до 18 лет включительно.
Тэги: Многодетная семья, Житомир, помощь
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