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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 13 » 09:51:30

Полиция объявила в розыск бердичевлянку, осужденную за соучастие в убийстве

Сегодня, 09:51:30 154 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция объявила в розыск бердичевлянку, осужденную за соучастие в убийстве

 Полиция объявила в розыск Светлану Кустовецкую, приговоренную к 12 годам тюрьмы за соучастие в убийстве Юлии Козак.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"Внимание розыск! Бердичевский районный отдел полиции ГУНП в Житомирской области разыскивает Кустовецкую Светлану Владимировну, 27.07.1986 г.р., которая осуждена к лишению свободы за умышленное убийство и уклоняется от отбывания наказания. Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите по телефонам: 0969437613 или "102", или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - говорится в сообщении.


Напомним, 12 августа стало известно, что Светлана Кустовецкая, которую приговорили к 12 годам заключения как соучастницу убийства жены брата, сбежала.




Убийство Юлии Козак 


Как сообщал "Журнал Житомира", в январе 2018 года стало известно о смерти 30-летней жительницы Бердичева Юлии Козак.

По информации полиции, причиной гибели женщины стала асфиксия. По подозрению в убийстве задержали ее мужа Святослава.

В соучастии в убийстве также обвинили сестру мужа Светлану Кустовецкую.

Суд первой инстанции приговором от 29 сентября 2020 года приговорил мужа Юлии к 10 годам лишения свободы, а его сестру оправдал. Мать погибшей оспаривала это решение в апелляционном суде и просила пожизненного заключения причастным к убийству. 29 июля 2021 года апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и лишил свободы на 12 лет Святослава Козака и Светлану Кустовецкую.
Тэги: суд, розыск, Юлия Козак, убийство
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