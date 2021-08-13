Полиция объявила в розыск бердичевлянку, осужденную за соучастие в убийстве

Полиция объявила в розыск Светлану Кустовецкую, приговоренную к 12 годам тюрьмы за соучастие в убийстве Юлии Козак.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции
в Житомирской области.
"Внимание розыск! Бердичевский районный отдел полиции ГУНП в Житомирской области разыскивает Кустовецкую Светлану Владимировну, 27.07.1986 г.р., которая осуждена к лишению свободы за умышленное убийство и уклоняется от отбывания наказания. Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите по телефонам: 0969437613 или "102", или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 августа стало известно, что Светлана Кустовецкая, которую приговорили к 12 годам заключения как соучастницу убийства жены брата, сбежала.
Убийство Юлии Козак
Как сообщал "Журнал Житомира
", в январе 2018 года стало известно о смерти 30-летней жительницы Бердичева Юлии Козак
.
По информации полиции, причиной гибели женщины стала асфиксия. По подозрению в убийстве задержали ее мужа Святослава.
В соучастии в убийстве также обвинили сестру мужа Светлану Кустовецкую.
Суд первой инстанции приговором от 29 сентября 2020 года приговорил мужа Юлии к 10 годам лишения свободы, а его сестру оправдал. Мать погибшей оспаривала это решение в апелляционном суде и просила пожизненного заключения причастным к убийству. 29 июля 2021 года апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и лишил свободы на 12 лет
Святослава Козака и Светлану Кустовецкую.