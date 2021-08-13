Полиция объявила в розыск бердичевлянку, осужденную за соучастие в убийстве

"Внимание розыск! Бердичевский районный отдел полиции ГУНП в Житомирской области разыскивает Кустовецкую Светлану Владимировну, 27.07.1986 г.р., которая осуждена к лишению свободы за умышленное убийство и уклоняется от отбывания наказания. Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемой, сообщите по телефонам: 0969437613 или "102", или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - говорится в сообщении.