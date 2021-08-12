Дело Юлии Козак: сбежала соучастница убийства, приговоренная к 12 годам тюрьмы

"Соответствующее решение об исполнении приговора поступило в полицию Бердичева лишь 11 августа. В этот же день полицейские выехали по месту жительства осужденной, но не застали ее. Согласно собранным показаниям соседей и не только их, дома женщина уже некоторое время не появляется. Поэтому материалы передали уголовной полиции для объявления ее в розыск в рамках оперативно-розыскного дела в отношении лица, уклоняющегося от исполнения решения суда. Полицейские проверят информацию, не пересекала ли женщина границу Украины, а также проведут другие мероприятия для установления ее места пребывания", - заявила Ващенко.