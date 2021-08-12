Дело Юлии Козак: сбежала соучастница убийства, приговоренная к 12 годам тюрьмы

Жительница Бердичева Светлана Кустовецкая, которую приговорили к 12 годам заключения как соучастницу убийства жены брата, сбежала.
Об этом сообщает УНИАН
со ссылкой на руководителя пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Аллу Ващенко.
Она отметила, что в приговоре суда (от 29 июля, – ред.), которым Кустовецкой назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет, не прозвучало о взятии ее под стражу в зале суда.
"Соответствующее решение об исполнении приговора поступило в полицию Бердичева лишь 11 августа. В этот же день полицейские выехали по месту жительства осужденной, но не застали ее. Согласно собранным показаниям соседей и не только их, дома женщина уже некоторое время не появляется. Поэтому материалы передали уголовной полиции для объявления ее в розыск в рамках оперативно-розыскного дела в отношении лица, уклоняющегося от исполнения решения суда. Полицейские проверят информацию, не пересекала ли женщина границу Украины, а также проведут другие мероприятия для установления ее места пребывания", - заявила Ващенко.
Убийство Юлии Козак
Как сообщал "Журнал Житомира
", в январе 2018 года стало известно о смерти 30-летней жительницы Бердичева Юлии Козак
.
По информации полиции, причиной гибели женщины стала асфиксия. По подозрению в убийстве задержали ее мужа Святослава.
В соучастии в убийстве также обвинили сестру мужа Светлану Кустовецкую.
Местным СМИ сестра Юлии Козак рассказала, что убийство произошло в присутствии ее малолетнего сына. По его словам, сестра отца била маму кулаком по горлу, ее сожитель - по спине, также бил и душил папа.
Суд первой инстанции приговором от 29 сентября 2020 года приговорил мужа Юлии к 10 годам лишения свободы, а его сестру оправдал. Мать погибшей оспаривала это решение в апелляционном суде и просила пожизненного заключения причастным к убийству. 29 июля 2021 года апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и лишил свободы на 12 лет
Святослава Козака и Светлану Кустовецкую.