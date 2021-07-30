По 12 лет тюрьмы: суд вынес приговор по делу об убийстве Юлии Козак

«Приговор Богунского районного суда города Житомира от 29 сентября 2020 года по Козаку Святославу Владимировичу и Кустовецкой Светлане Владимировне отменить. Постановить новый приговор, которым Козака Святослава Владимировича и Кустовецкую Светлану Владимировну признать виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом 12 части 2 статьи 115 УК и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет каждому. Взыскать в солидарном порядке с обвиняемых Козака Святослава Владимировича и Кустовецкой Светланы Владимировны в пользу потерпевшей Билецкой Ирины Валентиновны 70 тыс. 328 грн на возмещение материального ущерба и 1 млн грн на возмещение морального вреда», - зачитывает судья Житомирского апелляционного суда Юрий Широкопояс.

«Конечно, довольна. Мой ребенок, хотя там нет уже и косточки ее ... Когда мы были на заседании, а судьи в совещательной комнате, дождь шел: и солнце и дождь - мой ребенок плакал. Спасибо Житомирскому апелляционному суду, ей (Светлане Кустовецкая) дали 12 лет, и законно, а то, что часть материального возмещения, то мне главное, чтобы убийцы были наказаны», - комментирует мать убитой Ирина Белецкая.