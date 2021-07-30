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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 30 » 10:25:04

По 12 лет тюрьмы: суд вынес приговор по делу об убийстве Юлии Козак

Сегодня, 10:25:04 778 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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По 12 лет тюрьмы: суд вынес приговор по делу об убийстве Юлии Козак

 Житомирский апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и лишил свободы Святослава Козака и Светлану Кустовецкую на 12 лет за умышленное убийство Юлии Козак.

Приговор вынесли вечером 29 июля 2021 года, пишет Житомир инфо.
 

«Приговор Богунского районного суда города Житомира от 29 сентября 2020 года по Козаку Святославу Владимировичу и Кустовецкой Светлане Владимировне отменить. Постановить новый приговор, которым Козака Святослава Владимировича и Кустовецкую Светлану Владимировну признать виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом 12 части 2 статьи 115 УК и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет каждому. Взыскать в солидарном порядке с обвиняемых Козака Святослава Владимировича и Кустовецкой Светланы Владимировны в пользу потерпевшей Билецкой Ирины Валентиновны 70 тыс. 328 грн на возмещение материального ущерба и 1 млн грн на возмещение морального вреда», - зачитывает судья Житомирского апелляционного суда Юрий Широкопояс.


Святослав Козак, муж покойной Юлии Козак, своей вины не признал. Такая же позиция и у сестры Святослава - Светланы Кустовецкой, которую апелляционный суд признал соучастником убийства. Их адвокат Людмила Петрушина отметила, что приговор будут обжаловать в кассационном суде.

Мать убитой Ирина Белецкая отмечает: на этот раз суд принял во внимание показания малолетнего сына Юлии и Святослава, который был свидетелем убийства и подтвердил все обвинения. Ирина добавляет, что приговором довольна.
 

«Конечно, довольна. Мой ребенок, хотя там нет уже и косточки ее ... Когда мы были на заседании, а судьи в совещательной комнате, дождь шел: и солнце и дождь - мой ребенок плакал. Спасибо Житомирскому апелляционному суду, ей (Светлане Кустовецкая) дали 12 лет, и законно, а то, что часть материального возмещения, то мне главное, чтобы убийцы были наказаны», - комментирует мать убитой Ирина Белецкая.


Убийство Юлии Козак произошло в январе 2018 года. Под подозрение сразу попали её муж и его сестра. Оба уверяли: Юлии стало плохо, они якобы пытались её реанимировать, но эксперты установили, что женщину задушили
Тэги: суд, убийство, Юлия Козак
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