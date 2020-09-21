В Бердичеве брат и сестра, которых подозревают в убийстве женщины, избегают наказания

В городе Бердичев уже несколько лет не могут решить судьбу брата и сестры, которые, по данным следствия, убили 28-летнюю Юлию Козак.
Приговор обвиняемым в резонансном убийстве снова перенесли, потому что подсудимый Святослав Козак заявил, что он еще не готов к последнему слову, сообщает ТСН
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На скамье подсудимых родные брат и сестра. Их обвиняют в умышленном убийстве Юлии Козак
- жены брата. Подсудимая Светлана Кустовецкая вины не признает.
По данным следствия, брат и сестра сговорились, чтобы забрать деньги у Юлии, потому что женщина хотела уехать от мужа. Юля зашла в комнату в тот самый момент, когда сестра мужа искала деньги. Началась ссора. Мужчина держал жену, а его сестра ее душила.
"У нас есть три экспертизы, которые отметили, что Козак Юля была задушена. Это механическая асфиксия", - сообщил адвокат пострадавшей Михаил Рейзин.
Но обвиняемые и их адвокат настаивают, что смерть Юлии Козак - несчастный случай. Женщина, мол, выпила вино, а затем энергетик и потеряла сознание. Мужчина и его сестра пытались спасти.
Но экспертиза установила, что в крови погибшей не было алкоголя, говорит прокурор. Поэтому версия обвиняемых о несчастном случае - это попытка избежать наказания.
Дело об убийстве Юлии Козак расследовалось год. И почти два года это дело рассматривает суд. В Бердичеве, где это произошло, люди уже не раз пикетировали прокуратуру
и полицию с требованием наказать виновных в убийстве.
Но в субботу, 19 сентября, процесс вновь затягивался. Когда подозреваемому в убийстве жены дали последнее слово, он попросил перенести заседание, мол, не готов.
Судьи перенесли заседание. Мать убитой Юлии Козак считает, что суды намеренно затягиваются.
"За три года они не покаялись, они даже прощения ни попросили. Я не видела таких людей", - говорит Ирина Белецкая.
Очередное заседание суда запланировано через неделю. Прокурор просит у суда обвиняемым пожизненное заключение.