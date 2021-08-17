У украинцев конфискуют «евробляхи»: кто может потерять автомобиль

Как можно потерять автомобиль?

"Как нам объяснили, какие-то проблемы с человеком, который перегонял автомобиль, – говорит Андрей. – В исполнительной службе нам сказали, что по отношению к этому автомобилю мы – никто. Виновник тот, кто перегонял авто и конфискация происходит как бы у него".

"Я уверен на 1000%, что мы машину уже потеряли. После суда ее выставят на аукцион и единственное, что мне предложили, – ее выкупить. Но это же смешно. Я заплатил за машину деньги и теперь ее выкупать? Проще было сжечь этот автомобиль у них перед глазами. Была бы совесть чище. У меня из коллег много кто ездит на нерастаможенных авто".



Почему авто начали конфисковать?

"Происходит следующее. Есть решение суда о конфискации транспортного средства. Этот автомобиль приезжает на таможню и таможня должна временно его задержать. Человека фактически загоняют в капкан. Он платит 30-40 тыс. грн таможенных платежей, но ему выносят карту отказа в таможенном оформлении, вызывают полицию и исполнительную службу", – рассказывает таможенный брокер и юрист организации "АвтоЕвроСила" Иван Казачук.

Как избежать проблем?

"У меня вот сегодня заехало 40 автомобилей на таможенный терминал. Вчера-позавчера по каждому автомобилю пришел отчет об отсутствии постановления о конфискации. И я не волнуюсь, что кто-то из людей окажется без авто", – говорит Казачук.

Адвокаты обжалуют решение о конфискации в суде.

Когда решение суда обжалуется, оно не набирает законной силы и находится в подвешенном состоянии. В это время таможенное оформление возможно.

После растаможки копию декларации и чеки об уплате таможенных платежей предоставляют в суд. По закону суд должен закрыть дело из-за отсутствия состава правонарушения.

Можно ли вернуть автомобиль?

"Шансы вернуть конфискованное авто обычно 50/50, – говорит Лобанец. – Последние законопроекты, которые касаются растаможки, не регулируют вопросы людей, которым были выписаны штрафы или конфискации. В суд мы идем с просьбой: "Есть закон, дайте нам растаможиться". И дальше уже все идет на волю случая. В апелляции есть как отказы, так и удовлетворения. Если в апелляции отказ – про авто действительно можно забыть".



Что в итоге?