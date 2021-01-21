Полиция начала штрафовать водителей «евроблях»: кому и сколько придется заплатить

В Украине полиция начала на месте выписывать штрафы водителям авто на еврономерах. Штраф будет выписан в случае, если окажется, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез автомобиль на территорию Украины.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок
. Отмечается, что в случае первого случая нарушения закона полиция на месте выписывает штраф в 8500 гривен
. Если нарушитель попадется во второй раз - наказание будет уже 17000 гривен
с изъятием водительского удостоверения.
Сейчас такие правонарушения фиксируют только в Харькове и Харьковской области. Там копы получили доступ к базам нерастаможенных авто от Государственной фискальной службы.
Патрульная полиция изучает как работает система. За несколько дней уже оштрафованы десятки водителей. Вскоре такая практика, скорее всего, распространится на всю страну.
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал о причине такого решения.
"Сбивает человека, мы прибываем на место - евробляха есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто в ответе? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если в автомобиле не существует переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закрепленная за каким-то человеком и он просрочил все сроки регистрации, такие машины будут обнаруживаться и отправляться на штрафплощадку. Плакать не надо - должен быть порядок", - отметил Аваков.
Добавим, "евробляхеры" никак не могут добиться принятия законопроектов относительно доступной растаможки. Сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находится три соответствующих документа. "Евробляхеры" даже протестовали в правительственном квартале в Киеве с требованием наконец внести этот законопроект в Верховную Раду, однако пока это не принесло никакого результата.
Сейчас ставки растаможки составлены таким образом, что легализация подержанного автомобиля в некоторых случаях достигает 250-650% от его таможенной стоимости. Интересно, что по разным данным на сегодня примерно миллион автомобилей требует обязательного таможенного оформления и регистрации на территории Украины.