Полиция начала штрафовать водителей «евроблях»: кому и сколько придется заплатить

"Сбивает человека, мы прибываем на место - евробляха есть, машина есть, а человека нет. Кто сбил? Кто за рулем? Кто в ответе? Никто не знает. Это нарушает закон Украины. Поэтому, если в автомобиле не существует переходной регистрации, то есть как транзитная, например, закрепленная за каким-то человеком и он просрочил все сроки регистрации, такие машины будут обнаруживаться и отправляться на штрафплощадку. Плакать не надо - должен быть порядок", - отметил Аваков.