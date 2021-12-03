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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 3 » 14:33:52

С 6 декабря в Украине ужесточают карантин: новые ограничения и штрафы до 170 тыс. гривен

Сегодня, 14:33:28 1315 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 6 декабря в Украине ужесточают карантин: новые ограничения и штрафы до 170 тыс. гривен

 С 6 декабря в Украине вступят в силу новые правила адаптивного карантина, касающиеся, прежде всего, «желтой» зоны и бизнеса. Уже с понедельника сотрудники заведений во избежание огромных штрафов должны проверять у посетителей COVID-сертификаты, считывая QR-код.
 

«Желтая» зона карантина


Теперь бизнес в «желтых» зонах карантина сможет работать только при условии вакцинации 100% персонала хотя бы 1 дозой вакцины или наличия отрицательного ПЦР-теста или сертификата об выздоровлении. Указанные правила будут касаться и посетителей общественных заведений.

Изменили также срок, в течение которого действует «желтый» сертификат, он будет действовать 30 дней. Напомним, ранее он действовал 120 дней.

Правительство также стремится усилить правила проверки сертификатов. Их должны проверять не только визуально, но и сканировать QR-код. 
 

Как проверить QR-код ковид-сертификата


Чтобы просканировать сертификат, необходимо:
 
  • авторизоваться в приложении Дія;
  • нажать на иконку QR в правом верхнем углу экрана;
  • навести камеру на QR-код сертификата вашего клиента.

Не нужно никаких сканеров, ридеров или другого оборудования - только смартфон.
 

Если во время проверки общественного учреждения будут отсутствовать необходимые документы у работников или посетителей, владелец заведения будет обязан уплатить штраф за ненадлежащую проверку документов. Размер штрафа составит 34-170 тыс. грн.

В пределах желтого уровня запретят:
 
  • работу учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работу кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работу заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работу спортзалов, бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений.

Также в «зеленой» и «желтой» зонах запретят регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.


 

«Красная» зона карантина


В красном уровне, запретят:
 
  • работу заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • работу учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% сотрудников;
  • работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работу учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий;
  • работу учреждений культуры.

Указанные ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей указанных учреждений или мероприятий будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

«Желтый» COVID-сертификат не будет действителен для работы и посещения общественных заведений на красном уровне эпиднебезопасности.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Действующие для всех уровней эпиднебезопасности нормы:
 
  • работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Даже при наличии COVID-документов следует соблюдать вышеуказанные правила. Полный список всех ограничений на сайте Минздрава.

Тэги: сертификат, штраф, украина, Карантин
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:13:49, Сегодня [Материал]

Скоро заставят не только проверять друг у друга документы, но и разденут до гола. не удивляйтесь, с такой пассивностью в Стране, это возможно. А чиновнички сидят себе в тёплых кабинетиках, и смотрыт, как народ хоронит на "Дружбе" своих родственников, близких родных, поят этот народ водой водопроводной, газ по 37 тысяч, и детей не учат, таблицу умножения не знают.
Вано
2 Вано (Вано)   • 19:58:06, Сегодня [Материал]

Вот я не понимаю, заболеваемость растёт, вводят красную зону, никто ограничения не соблюдает - заболеваемость падает. В чём логика? Коронавирус боится красной зоны?
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