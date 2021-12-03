С 6 декабря в Украине ужесточают карантин: новые ограничения и штрафы до 170 тыс. гривен

С 6 декабря в Украине вступят в силу новые правила адаптивного карантина, касающиеся, прежде всего, «желтой» зоны и бизнеса. Уже с понедельника сотрудники заведений во избежание огромных штрафов должны проверять у посетителей COVID-сертификаты, считывая QR-код.
«Желтая» зона карантина
Теперь бизнес в «желтых» зонах карантина сможет работать только при условии вакцинации 100% персонала хотя бы 1 дозой вакцины или наличия отрицательного ПЦР-теста или сертификата об выздоровлении. Указанные правила будут касаться и посетителей общественных заведений.
Изменили также срок, в течение которого действует «желтый» сертификат, он будет действовать 30 дней. Напомним, ранее он действовал 120 дней.
Правительство также стремится усилить правила проверки сертификатов. Их должны проверять не только визуально, но и сканировать QR-код.
Как проверить QR-код ковид-сертификата
Чтобы просканировать сертификат, необходимо:
авторизоваться в приложении Дія;
нажать на иконку QR в правом верхнем углу экрана;
навести камеру на QR-код сертификата вашего клиента.
Не нужно никаких сканеров, ридеров или другого оборудования - только смартфон.
Если во время проверки общественного учреждения будут отсутствовать необходимые документы у работников или посетителей, владелец заведения будет обязан уплатить штраф за ненадлежащую проверку документов. Размер штрафа составит 34-170 тыс. грн.
В пределах желтого уровня запретят:
работу учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
работу кинотеатров, театров и других заведений культуры;
работу заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;
работу спортзалов, бассейнов;
деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений.
Также в «зеленой» и «желтой» зонах запретят регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.
«Красная» зона карантина
В красном уровне, запретят:
работу заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
работу учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% сотрудников;
работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
работу учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
проведение массовых мероприятий;
работу учреждений культуры.
Указанные ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей указанных учреждений или мероприятий будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
«Желтый» COVID-сертификат не будет действителен для работы и посещения общественных заведений на красном уровне эпиднебезопасности.
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.
Действующие для всех уровней эпиднебезопасности нормы:
работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
Даже при наличии COVID-документов следует соблюдать вышеуказанные правила. Полный список всех ограничений на сайте Минздрава.