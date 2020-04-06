С 6 апреля в Украине ужесточили карантин: за что будут штрафовать

За что штрафуют в Украине

"Штрафы в 17 тыс. грн, о которых мы все чаще слышим, – это минимальный штраф за нарушение правил карантина. Если же речь идет о должностном лице, которое допустило нарушение правил карантина (например, директор ТРЦ), то штрафы стартуют от 34 тыс. грн", — говорит Тарасюк.

"Среди таких мер, кроме прочего, запрет на пребывание без маски или респиратора в общественных местах, посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок", — добавляет Зеленая.

Когда и где нужно носить маски, чтобы избежать штрафов

"Напоминаю, любые меры, которые предпринимает местная власть на время карантина, должны быть четко прописаны в соответствующем распоряжении. Если требования касательно обязательного пребывания в масках не подкреплены соответствующим распоряжением, то полицейские не имеют право привлекать вас за подобные якобы нарушения к ответственности, а могут проводить только профилактические беседы", — пояснил Ляшук.

"Насколько законно не пускать без средств защиты – вопрос риторический. При физической возможности не допустить в то или иное учреждение без маски, гражданин ничего не может противопоставить. Полиция, которая приедет на вызов ничем не поможет, а учреждение будет ссылаться на правила посещения. Вопрос в данный момент не урегулирован, и, скорее всего, причина в дефиците средств индивидуальной защиты. Можем предположить, что при решении этой проблемы, такое правило зафиксируют нормативно", — отметил Тарасюк.

"На мой взгляд, если человек идет по улице без маски (в постановлении КМУ на этот счет ограничений нет) — оснований для наложения штрафа нет, но если же человек находится в магазине без маски, а магазин — ничто иное как общественное место, то у полиции есть основания выписать административный протокол", — отметила Руслана Зеленая.



Кого могут оштрафовать за игру на детских площадках

"Невинная игра ребенка на детской площадке, если посещение спортивных и детских площадок запрещено, может расцениваться как невыполнение родителями или лицами их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ст.184 КоАП Украины), под чем понимается уклонение родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей, что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (850-5100 грн)", — поясняет Ляшук.

"Большую часть административных материалов, направленных полицией в суд, последний отправляет на доработку для надлежащего оформления, а часть дел суды закрывают из-за недоказанности состава административного правонарушения. Есть и постановления судов, которыми привлечены к ответственности физические лица-предприниматели, которые продолжали совершать торговлю после введения карантина, но таких постановлений в реестре немного. Однако ни одно из решений судов о привлечении к ответственности еще не вступило в силу, потому последнее слово за судами апелляционной инстанции", — отметила Зеленая.