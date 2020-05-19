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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 19 » 09:38:17

Украина переходит на адаптивный карантин: что разрешат и откроют после 22 мая

Сегодня, 09:39:17 2401 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина переходит на адаптивный карантин: что разрешат и откроют после 22 мая

 С 22 мая Украина будет переходить к адаптивному карантину, который предусматривает поэтапное смягчение карантина. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
 

"Уже с 22 мая будет рассмотрен вопрос перехода ко второму этапу карантина, который включает ряд смягчений. Мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы позволим проведение спортивных соревнований без зрителей, мы также позволим работу гостиниц, кроме хостелов, но не работу ресторанов и бассейнов в отелях. Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м", - отметил Премьер-министр.


Он подчеркнул, что с 25 мая Правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

"Здесь уже будем работать совместно с местными властями", - добавил Денис Шмыгаль.

Глава Правительства пояснил, что модель адаптивного карантина - это модель, когда отменяются ограничения, введенные на уровне государства, но при этом Правительство работает совместно с местной властью, будет смотреть, соответствует ли эпидемиологическая ситуация в регионе критериям Министерства здравоохранения.
 

"Мы выбрали три критерия: заполненность койкомест, количество сделанных тестов и количество заболевших на 100 тыс. населения. Если эти три параметра соответствуют установленным Минздравом, можем двигаться от этапа к этапу. По мере выполнения этих трех параметров будет возможность предпринимать более мягкие меры или наоборот их усиливать в том или ином регионе", - пояснил Премьер-министр.


По его словам, решения о соответствующем дальнейшем ходе карантина будут приниматься на заседании правительства в среду.

"Это будет второй этап смягчения карантинных мероприятий. Третий этап, если позволит эпидемиологическая ситуация, мы можем ввести с 1 июня", - заявил Денис Шмыгаль.

Третий этап послаблений карантина, как сообщил Премьер-министр, будет включать в себя начало учебных мероприятий, открытие спортзалов и фитнес-центров (без бассейнов) и восстановление межобластных перевозок. Авиасообщение также может быть восстановлено в июне. Но это, кроме ситуации с заболеваемостью, также зависит от того, как авиасообщение будут открывать другие страны.

Напомним, в Житомире готовятся к открытию детских садов, но пойти в них смогут только те дети, родители которых работают.
Тэги: Карантин, украина
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