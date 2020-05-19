Украина переходит на адаптивный карантин: что разрешат и откроют после 22 мая

"Уже с 22 мая будет рассмотрен вопрос перехода ко второму этапу карантина, который включает ряд смягчений. Мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы позволим проведение спортивных соревнований без зрителей, мы также позволим работу гостиниц, кроме хостелов, но не работу ресторанов и бассейнов в отелях. Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м", - отметил Премьер-министр.