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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 22 » 14:45:58

Адаптивный карантин в Украине продлили до конца лета

Сегодня, 14:47:58 316 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Адаптивный карантин в Украине продлили до конца лета

 В Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин. Соответствующее решение было принято 22 июля на заседании Кабинета Министров.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, решение о продлении карантинных ограничений принято с учетом эпидситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

В то же время премьер добавил, что принципы карантина будут усовершенствованы. Соответствующие рекомендации разработало МОЗ.

Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, основное изменение будет заключаться в делении регионов Украины на зоны - зеленую, желтую, оранжевую красную (с учетом эпидситуации). Соответственно, карантинный режим также будут ужесточать или ослаблять с учетом того, в какой зоне находится та или иная область.

При этом Степанов добавил, что зеленая зона - не означает полное снятие карантина. Речь идет о строгом соблюдении всех рекомендаций МОЗ даже в условиях низких показателей заболеваемости.

Постановление было принято Кабмином с однодневной доработкой.
Тэги: covid19, Карантин, украина
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:29:05, Сегодня [Материал]
0

Надо с этой властью прощатся.
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