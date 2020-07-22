Адаптивный карантин в Украине продлили до конца лета

В Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) до 31 августа 2020 года продлили адаптивный карантин. Соответствующее решение было принято 22 июля на заседании Кабинета Министров.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, решение о продлении карантинных ограничений принято с учетом эпидситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.
В то же время премьер добавил, что принципы карантина будут усовершенствованы. Соответствующие рекомендации разработало МОЗ.
Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, основное изменение будет заключаться в делении регионов Украины на зоны - зеленую, желтую, оранжевую красную (с учетом эпидситуации). Соответственно, карантинный режим также будут ужесточать или ослаблять с учетом того, в какой зоне находится та или иная область.
При этом Степанов добавил, что зеленая зона - не означает полное снятие карантина. Речь идет о строгом соблюдении всех рекомендаций МОЗ даже в условиях низких показателей заболеваемости.
Постановление было принято Кабмином с однодневной доработкой.