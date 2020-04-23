Учебный год в Украине готовятся завершить дистанционно

В период общенационального карантина все учебные заведения продолжают работать с использованием технологий дистанционного обучения. В то же время, МОН готовит украинские школы к завершению учебного года в дистанционном режиме.
Об этом на онлайн-брифинге сообщила в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает Укринформ
.
"Сегодня правительство приняло решение о продлении карантина до 11 мая. Мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Учебный год в школах, учебных заведениях продлится до 1 июля, а учебный процесс для учеащихся всех классов, кроме 11, заканчивается в соответствии с принятой структурой учебного года, которую определил педагогический совет школы", - сказала Мандзий.
Она подчеркнула, что работа с учащимися будет проходить с использованием дистанционных технологий обучения практически до конца мая. По ее словам, педагогические советы школ должны самостоятельно определить принципы образовательного процесса и завершения учебного года, а также провести итоговое оценивание учеников. Определение особенностей итогового оценивания, по словам Мандзий - это полномочия учебного заведения.
Мандзий напомнила, что для учеников 4 и 9 классов государственная итоговая оценка отменена
.
В то же время она отметила, что свидетельства о получении базового среднего образования для 9-классников, свидетельства достижений и табели учебных достижений должны быть подготовлены учебными заведениями и выданы не позднее 15 июня. Школы должны проинформировать учеников о графике выдачи этих документов.
Также Мандзий отметила, что учителя должны запланировать проведение корректирующего обучения в начале следующего учебного года
Мандзий напомнила, что выпускники 11 классов обязательно будут сдавать ВНО. Сроки проведения основной и дополнительной сессии ВНО будут утверждены в зависимости от сроков карантина.
Так, в случае завершения карантина до июня основная сессия ВНО состоится с 25 июня по 17 июля
, результаты ВНО - не позднее 31 июля, дополнительная сессия ВНО - с 25 июля до 11 августа.
В случае завершения карантина в начале августа, основная сессия ВНО пройдет с 17 августа по 4 сентября
, результаты ВНО - не позднее 17 сентября. Дополнительная сессия ВНО - с 22 сентября по 6 октября.
По словам Мандзий, сроки вступительной кампании в высшие учебные заведения будут зависеть от сроков проведения ВНО.
Относительно вступления детей в 1-е, 5-е и 10-е классы проинформировать общественность о сроках, особенностях и графике подачи документов должны местные департаменты образования.
Оптимистично.