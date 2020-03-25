Кабмин продлил карантин на 30 дней и ввел по всей стране чрезвычайную ситуацию

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года. С возможностью его дальнейшего продолжения согласно действующему законодательству. Или, если мы справимся и победим эту ситуацию скорее, тогда будем принимать отдельное решение на заседании Кабмина", - сказал Шмыгаль.