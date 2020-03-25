Кабмин продлил карантин на 30 дней и ввел по всей стране чрезвычайную ситуацию

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней. Об этом он сказал на заседании правительства в среду.
Режим чрезвычайной ситуации ввели на 30 дней - до 24 апреля. На этот же срок продолжаются все карантинные мероприятия.
"Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой"
"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года. С возможностью его дальнейшего продолжения согласно действующему законодательству. Или, если мы справимся и победим эту ситуацию скорее, тогда будем принимать отдельное решение на заседании Кабмина", - сказал Шмыгаль.
, - сказал он.
Напомним, что карантин в Украине был введен с 12 марта до 3 апреля
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Будьте здоровы, пусть это скорей закончится!
А еще штрафы ввести по 3 000 евро за нарушение режима, в Европе так делают.
упустили
нетолерантно, зато работает
-це надзвичайний стан, чи надзвичайна ситуацiя? :((