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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Март » 25 » 13:44:39

Кабмин продлил карантин на 30 дней и ввел по всей стране чрезвычайную ситуацию

Сегодня, 13:55:33 2185 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кабмин продлил карантин на 30 дней и ввел по всей стране чрезвычайную ситуацию

 Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней. Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

Режим чрезвычайной ситуации ввели на 30 дней - до 24 апреля. На этот же срок продолжаются все карантинные мероприятия.
 

"Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию на всей территории Украины на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года. С возможностью его дальнейшего продолжения согласно действующему законодательству. Или, если мы справимся и победим эту ситуацию скорее, тогда будем принимать отдельное решение на заседании Кабмина", - сказал Шмыгаль.


"Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой", - сказал он.

Напомним, что карантин в Украине был введен с 12 марта до 3 апреля.

Тэги: Карантин, украина, чрезвычайная ситуация
Комментариев: 8
Marine
1 Руслана (Marine)   • 14:18:32, Сегодня [Материал]
+3

Я все понимаю, но в стране не было вируса! Вирус привезли гастарбайтеры которым дома не сидится!!!! Может гастарбайтеров на карантин поместить, тогда в стране все будет хорошо и карантин на всех вводить не надо. А то приехали "турысты" и шастают где надо, а где и не надо.
Будьте здоровы, пусть это скорей закончится!

А еще штрафы ввести по 3 000 евро за нарушение режима, в Европе так делают.
DMB2016
2 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 14:29:41, Сегодня [Материал]
+4

Ладно б все кто приехали соблюдали карантин.а не приехали и все по своим делам.Нахера их вообще было тысячами сюда впускать?Наши и в Африке наши.КУЛЬТУРЫ 0.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 15:30:14, Сегодня [Материал]
+2

Якщо вони не потрібні нам, то ви думаєте вони сильно потрібні іншим? Уявіть що це ви не можете потрапити до СЕБЕ додому і залишаєтесь без грошей за кордоном де і жити немає де, бо готелі закриті. Проблема ж не в них, а як наші найвеличніші лідери керують ситуацією, що вона просто пливе за течією. Почитайте як і що роблять інші країни. Все можливо, були б міски. Німеччина вже починає приймати італійців до себе на лікування, у той час як українці своїх каміннями закидують і кричать ви нам тут не потрібні. З такими друзями нам і ворогів не треба.
Marine
7 Руслана (Marine)   • 15:54:17, Сегодня [Материал]
+2

Да не в том то дело. Приехал - сиди дома 3 недели и точка, не разноси заразу.
leon_ztmr
8 Алексей (leon_ztmr)   • 16:01:42, Сегодня [Материал]
+3

Дома они сидеть не будут. Власти должны были сколотить для них крыивку и загнать их туда на две недели по приезду в Украину. А так распустили кого куда, теперь бегают по схронам ищут инфицированных.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 15:49:03, Сегодня [Материал]
0

сжечь напалмом на границе - хороший вариант
упустили
нетолерантно, зато работает
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 15:32:06, Сегодня [Материал]
+4

Девиз должен быть таков - Приехал в Украину - добро пожаловать в Санжары
Semen1952
5 Semen (Semen1952)   • 15:43:42, Сегодня [Материал]
+1

Извращенцы об изнасиловании:
-це надзвичайний стан, чи надзвичайна ситуацiя? :((
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