Документы с собой и обязательные маски: Правительство ужесточило карантин в Украине

Кабинет Министров усилил карантинные меры и ввел новые ограничения в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале
премьера Дениса Шмыгаля и на странице Правительства в Facebook
.
"С целью обеспечения безопасности украинцев мы продолжаем усиливать меры по защите наших внешних границ. Продолжит работать только 21 пункт пропуска. Также вводится обязательная обсервация всех без исключения лиц, прибывающих в Украину сроком на 14 дней"
, - сказал глава правительства.
Кабинет министров запретил:
- с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;
- с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);
- посещение детских площадок;
- нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;
- пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
- самовольное оставление места обсервации (изоляции).
При этом постановление с новыми ограничениями до сих пор не обнародовано.
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