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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 3 » 13:19:52

Документы с собой и обязательные маски: Правительство ужесточило карантин в Украине

Сегодня, 13:41:52 600 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Документы с собой и обязательные маски: Правительство ужесточило карантин в Украине

 Кабинет Министров усилил карантинные меры и ввел новые ограничения в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале премьера Дениса Шмыгаля и на странице Правительства в Facebook.

"С целью обеспечения безопасности украинцев мы продолжаем усиливать меры по защите наших внешних границ. Продолжит работать только 21 пункт пропуска. Также вводится обязательная обсервация всех без исключения лиц, прибывающих в Украину сроком на 14 дней", - сказал глава правительства.

 

Кабинет министров запретил:

 
  • с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;
  • с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);
  • посещение детских площадок;
  • нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;
  • пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
  • самовольное оставление места обсервации (изоляции).

При этом постановление с новыми ограничениями до сих пор не обнародовано.

Тэги: запрет, Карантин, украина, ограничение
Комментариев: 3
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:51:26, Сегодня [Материал]
0

Ну ну :) хочу видеть это. Особенно возле свинорынков.
google
2 Гугиль (google)   • 13:58:53, Сегодня [Материал]
0

хит парад самодельных масок...маско-маскарад ))
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:06:20, Сегодня [Материал]
+2

Маски ворюги распродали в Испанию и Италию...а где народ возьмет маски? Кушать людям нечего то они ломбарды открыли. Как они боятся окончания карантина! Ксттати 30 марта на сессии демонов в ВС они проголосовали, чтобы бизнес с апреля месяца платил за землю. аренда за землю. земельный налог и налог на недвижимость
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