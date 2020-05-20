Кабмин принял решение об ослаблении карантина с 22 мая

Сегодня, 20 мая, Кабинет Министров Украины принял решение о продлении в Украине карантина. Начиная с 22 мая, это будет адаптивный вариант карантина.
То есть ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.
Одновременно с продолжением карантина с 22 мая будет разрешено:
- работу пригородного и внутриобластного транспорта;
- деятельность гостиниц (без ресторанов);
- проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей (мероприятия более 50 человек соглашаются с Минздравом);
- проведения религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 кв м).
Обязательные требования безопасности остаются масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта, соблюдение физической дистанции.
Решение Правительства дорабатывается и будет обнародовано завтра, 21 мая.
А импотентская власть просто катится туда, куда ее ХОТЬ КТО-ТО толкнет. На мой взгляд, пусть лучше ее толкает молчаливый протест БОЛЬШИНСТВА, чем ерепенистая кучка проплаченных горе-патриотов-националистов.