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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 20 » 17:51:22

Кабмин принял решение об ослаблении карантина с 22 мая

Сегодня, 17:37:22 549 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кабмин принял решение об ослаблении карантина с 22 мая

 Сегодня, 20 мая, Кабинет Министров Украины принял решение о продлении в Украине карантина. Начиная с 22 мая, это будет адаптивный вариант карантина.

То есть ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

Одновременно с продолжением карантина с 22 мая будет разрешено:
 
  • работу пригородного и внутриобластного транспорта;
  • деятельность гостиниц (без ресторанов);
  • проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей (мероприятия более 50 человек соглашаются с Минздравом);
  • проведения религиозных мероприятий (не более 1 человека на 10 кв м).

Обязательные требования безопасности остаются масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта, соблюдение физической дистанции.

Решение Правительства дорабатывается и будет обнародовано завтра, 21 мая.

Тэги: украина, Карантин
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 18:06:55, Сегодня [Материал]
0

Не пора ли послать кабмин с его послабленням и инсценировкой вселенской трагедии куда подальше? Уже сейчас в Житомире наблюдается причудливая картина - на улицах, в магазинах, в транспорте рядом друг с другом находятся люди в масках, люди без масок и правоохранители. При этом нет никакой пандемии, никаких страхов и противоречий. Это называется ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР О ФИКСАЦИИ ФАКТА ОТСУТСТВИЯ ПРОБЛЕМЫ, видеть которую нас всех упорно заставляют. По факту карантин УЖЕ ОТМЕНЕН, отменен ИМЕНЕМ НАРОДА УКРАИНЫ!)))
А импотентская власть просто катится туда, куда ее ХОТЬ КТО-ТО толкнет. На мой взгляд, пусть лучше ее толкает молчаливый протест БОЛЬШИНСТВА, чем ерепенистая кучка проплаченных горе-патриотов-националистов.
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