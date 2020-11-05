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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 5 » 10:25:39

В Украине могут ввести карантин выходного дня и более жесткие ограничения

Сегодня, 10:30:39 1306 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине могут ввести карантин выходного дня и более жесткие ограничения

 Третий день подряд суточный прирост больных коронавирусом приближается к отметке в 10 000. Поэтому, в Минздраве задумались о введении более жестких ограничений.

Таких, чтобы прервали цепь передачи болезни. Глава МОЗ Максим Степанов не исключает введения в государстве карантина выходного дня. Об этом министр сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
 

"Я не исключаю, что мы предложим карантин "выходного дня" – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", – подчеркнул он.


В то же время Степанов предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать "на вынос".
 

Введут ли Украине комендантский час


Степанов сказал, что введение комендантского часа Украине не угрожает. Для того, чтобы ввести такое ограничение, в государстве следует ввести чрезвычайное положение.

Скорее всего, делать этого не будут. На вопрос, рекомендует ли это МЗ, Степанов ответил: "Мы не рекомендуем".
 

Дополнительные карантинные ограничения


Министерство здравоохранения предложит правительству усилить карантинные ограничения. В частности, - ограничить работу зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ. Об этом во время брифинга МЗ рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
 

"В ТРЦ будут работать исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны", - пояснил Ляшко.


Он добавил, что Минздрав будет предлагать Кабмину запретить проведение всех массовых мероприятий. Также будет предлагаться ограничить деятельность спортзалов и фитнес-центров, бассейнов. Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарных норм.

Кроме того, субъектам хозяйствования в Минздраве рекомендуют ввести отдельное время для обслуживания людей в возрасте от 60 лет. Для их обслуживания предлагается выделить время с 10 утра до 12:00.
 

"Для чего это нужно? Это внедрение не запрещает людям пожилого возраста посещать магазины в другое время. Но это должно побудить людей до 60 лет не посещать магазины, аптеки в период с 10 до 12 часов", - сказал главный санитарный врач.


Он добавил, что такие ограничения вводят из-за того, что пожилые люди находятся в зоне риска и, болея COVID-19 имеют тяжелые осложнения. 71% летальных исходов коронавируса в Украине - именно среди людей, старше 60 лет.
Тэги: украина, Карантин
Комментариев: 8
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:37:48, Сегодня [Материал]

ещё он в этом "этере" сказал, что тесты на ковидлу для населения бесплатные.
RaID
4 Сергій (RaID)   • 10:58:34, Сегодня [Материал]

За направленням сімейного лікаря.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 11:19:21, Сегодня [Материал]

ага
и сколько человек семейные ликарки направили на тесты за сутки?
RaID
6 Сергій (RaID)   • 12:51:31, Сегодня [Материал]

Вони безкоштовні не залежно від того скільки направляють, те що "легких" хворих не тестують, то інша істоірія.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 15:12:08, Сегодня [Материал]

ага
участок земли для украйинцив тоже бесплатный
и некоторые даже получили, да....
ProfyZT
2 Александр (ProfyZT)   • 10:52:51, Сегодня [Материал]

Ковідний фонд закатали в асфальт, а тепер карантин "вихідного дня", ви лише вдумайтесь в назви цих пропозицій - їм там взагалі немає чим зайнятися? Де тестування всього населення? Де безкоштовні маски? Де підготовка лікарень? Де апарати штучного дихання? Де налагодження повного циклу виробництва засобів індивідуального захисту? Де підвищення з\п лікарям? Де створення додаткових місць для хворих? Де заборона до проведення масових акцій (концерти всілякі там,га?)
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 10:55:47, Сегодня [Материал]

Кого це все цікавить?
viewer
7 Name Surname (viewer)   • 13:05:14, Сегодня [Материал]

Ось досвід мужика, який перехворів ковідом
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3638364849564471&id=100001729759345
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