В Украине могут ввести карантин выходного дня и более жесткие ограничения

Третий день подряд суточный прирост больных коронавирусом приближается к отметке в 10 000. Поэтому, в Минздраве задумались о введении более жестких ограничений.
Таких, чтобы прервали цепь передачи болезни. Глава МОЗ Максим Степанов не исключает введения в государстве карантина выходного дня. Об этом министр сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал
.
"Я не исключаю, что мы предложим карантин "выходного дня" – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", – подчеркнул он.
В то же время Степанов предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать "на вынос".
Введут ли Украине комендантский час
Степанов сказал, что введение комендантского часа Украине не угрожает. Для того, чтобы ввести такое ограничение, в государстве следует ввести чрезвычайное положение.
Скорее всего, делать этого не будут. На вопрос, рекомендует ли это МЗ, Степанов ответил: "Мы не рекомендуем"
.
Дополнительные карантинные ограничения
Министерство здравоохранения предложит правительству усилить карантинные ограничения. В частности, - ограничить работу зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ. Об этом во время брифинга МЗ рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
.
"В ТРЦ будут работать исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны", - пояснил Ляшко.
Он добавил, что Минздрав будет предлагать Кабмину запретить проведение всех массовых мероприятий
. Также будет предлагаться ограничить деятельность
спортзалов и фитнес-центров, бассейнов. Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарных норм.
Кроме того, субъектам хозяйствования в Минздраве рекомендуют ввести отдельное время для обслуживания людей в возрасте от 60 лет. Для их обслуживания предлагается выделить время с 10 утра до 12:00.
"Для чего это нужно? Это внедрение не запрещает людям пожилого возраста посещать магазины в другое время. Но это должно побудить людей до 60 лет не посещать магазины, аптеки в период с 10 до 12 часов", - сказал главный санитарный врач.
Он добавил, что такие ограничения вводят из-за того, что пожилые люди находятся в зоне риска и, болея COVID-19 имеют тяжелые осложнения. 71% летальных исходов коронавируса в Украине - именно среди людей, старше 60 лет.
и сколько человек семейные ликарки направили на тесты за сутки?
участок земли для украйинцив тоже бесплатный
и некоторые даже получили, да....
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