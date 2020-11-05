В Украине могут ввести карантин выходного дня и более жесткие ограничения

"Я не исключаю, что мы предложим карантин "выходного дня" – когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", – подчеркнул он.

Введут ли Украине комендантский час

Дополнительные карантинные ограничения

"В ТРЦ будут работать исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны", - пояснил Ляшко.

"Для чего это нужно? Это внедрение не запрещает людям пожилого возраста посещать магазины в другое время. Но это должно побудить людей до 60 лет не посещать магазины, аптеки в период с 10 до 12 часов", - сказал главный санитарный врач.