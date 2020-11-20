Зеленский подписал закон: за отсутствие масок начнут штрафовать с 21 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.
Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 6 ноября
, а 19-го под документом свою подпись поставил Зеленский. Об этом сообщили в пресс-служба Офиса Президента
.
Так, Зеленский подписал изменения в закон об административных правонарушениях по предотвращению распространения коронавируса. Согласно этим изменениям, если во время карантина вошли в общественные помещения или в транспорт без средств защиты, вам нужно будет заплатить штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов - от 170 до 255 гривен.
Средства защиты: респираторы или защитные маски. Они могут быть изготовлены самостоятельно и должны полностью закрывать нос и рот.
Закон №1000-IX опубликован в издании "Голос України" 20 ноября и вступает в силу со следующего дня.