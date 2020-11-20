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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 20 » 15:58:23

Зеленский подписал закон: за отсутствие масок начнут штрафовать с 21 ноября

Сегодня, 16:13:23 576 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский подписал закон: за отсутствие масок начнут штрафовать с 21 ноября

 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 6 ноября, а 19-го под документом свою подпись поставил Зеленский. Об этом сообщили в пресс-служба Офиса Президента.

Так, Зеленский подписал изменения в закон об административных правонарушениях по предотвращению распространения коронавируса. Согласно этим изменениям, если во время карантина вошли в общественные помещения или в транспорт без средств защиты, вам нужно будет заплатить штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов - от 170 до 255 гривен.

Средства защиты: респираторы или защитные маски. Они могут быть изготовлены самостоятельно и должны полностью закрывать нос и рот.

Закон №1000-IX опубликован в издании "Голос України" 20 ноября и вступает в силу со следующего дня.
Тэги: украина, штраф, Карантин, закон, маски
Комментариев: 2
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 18:27:07, Сегодня [Материал]
+1

Зепидар!
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:23:15, Сегодня [Материал]
0

Интересно, а кто штрафовать будет?
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