Кабмин запретил в «красных» зонах ходить по паркам и улицам без масок

Правительство Украины запретило в "красных" карантинных зонах находиться на территориях общего пользования без средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок. При этом это может быть как медицинская маска, так и изготовленная самостоятельно.
Соответствующая норма внесена в обновленное "карантинное" постановление Кабинета министров, которое размещено на сайте правительства
.
По закону Украины
о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:
- парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования.
Как сообщает УП
, за отсутствие маски в общественных местах "красной" зоны будут штрафовать злостных нарушителей, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей.
"Работа правоохранителей будет иметь, прежде всего, профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима - чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность", - сказал заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.
Злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен, или постановления о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.
По состоянию на 24 марта, Житомирская область один из 8 регионов, которые находится в "красной" зоне карантина.