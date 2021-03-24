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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 24 » 08:24:49

Кабмин запретил в «красных» зонах ходить по паркам и улицам без масок

Сегодня, 08:30:49 591 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кабмин запретил в «красных» зонах ходить по паркам и улицам без масок

 Правительство Украины запретило в "красных" карантинных зонах находиться на территориях общего пользования без средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок. При этом это может быть как медицинская маска, так и изготовленная самостоятельно.

Соответствующая норма внесена в обновленное "карантинное" постановление Кабинета министров, которое размещено на сайте правительства

По закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:
 
  • парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • площади, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища;
  • другие территории общего пользования.

Как сообщает УП, за отсутствие маски в общественных местах "красной" зоны будут штрафовать злостных нарушителей, которые не будут реагировать на замечания правоохранителей.
 

"Работа правоохранителей будет иметь, прежде всего, профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима - чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность", - сказал заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.


Злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен, или постановления о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.

По состоянию на 24 марта, Житомирская область один из 8 регионов, которые находится в "красной" зоне карантина.

Тэги: красная зона, маски, штраф, Карантин
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Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 09:38:59, Сегодня [Материал]

Який сенс у масці на свіжому повітрі, якщо людина уникає скупчень людей і не з ким не розмовляє? Бігати та їздити велосипедом люди теж мають в масках? Зелені дебіли, нема інших слів.
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