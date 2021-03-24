Кабмин запретил в «красных» зонах ходить по паркам и улицам без масок

"Работа правоохранителей будет иметь, прежде всего, профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима - чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность", - сказал заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.