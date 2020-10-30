Житомир с понедельника в «красной» зоне карантина

С понедельника, 2 ноября, Житомир будет в красной зоне карантина. Такое решение приняли на заседании Госкомиссии
по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим в Житомире будет запрещена работа кафе и ресторанов, а также торгово-развлекательных центров.
В Житомире также запрещается: посещение учебных заведений, кроме специальных школ, учебно-реабилитационных центров; прием посетителей заведениями культуры, кинотеатрами и другими развлекательными учреждениями.
В то же время разрешена торговля продуктами и предоставление услуг общественного питания с адресной доставкой заказов.
Общественный транспорт продолжает работать при следующих условиях:
- заполняемости по количеству мест для сидения;
- санитарной обработки транспортных средств;
- использования средств индивидуальной защиты как для водителей, так и для всех пассажиров.
Также в красную зону на Житомирщине попали: города Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народичский, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы.
Решение об ослаблении карантина в регионе не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.
У нас народ упоротый: пока лично носом в проблему не уткнется - ее не существует.
Это в другой реальности системы здравоохранения какими-то непонятными больными переполняются, а у нас этого быть не может...