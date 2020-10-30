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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 30 » 11:26:18

Житомир с понедельника в «красной» зоне карантина

Сегодня, 11:46:18 5545 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир с понедельника в «красной» зоне карантина

 С понедельника, 2 ноября, Житомир будет в красной зоне карантина. Такое решение приняли на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим в Житомире будет запрещена работа кафе и ресторанов, а также торгово-развлекательных центров.

В Житомире также запрещается: посещение учебных заведений, кроме специальных школ, учебно-реабилитационных центров; прием посетителей заведениями культуры, кинотеатрами и другими развлекательными учреждениями.

В то же время разрешена торговля продуктами и предоставление услуг общественного питания с адресной доставкой заказов.

Общественный транспорт продолжает работать при следующих условиях:
 
  • заполняемости по количеству мест для сидения; 
  • санитарной обработки транспортных средств; 
  • использования средств индивидуальной защиты как для водителей, так и для всех пассажиров.

Также в красную зону на Житомирщине попали: города Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народичский, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы.

Решение об ослаблении карантина в регионе не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.

Тэги: красная зона, Житомир, Карантин
Комментариев: 3
priatel
1 Андрей (priatel)   • 13:17:25, Сегодня [Материал]

а говорили ,что выборы ничего не поменяют...Все...Кино не будет, электричество закончилось....
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 14:52:27, Сегодня [Материал]

Ну да, места в больничках заполняются под завязку - в этом, бесспорно, виноваты именно выборы.

У нас народ упоротый: пока лично носом в проблему не уткнется - ее не существует.
Это в другой реальности системы здравоохранения какими-то непонятными больными переполняются, а у нас этого быть не может...
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 14:56:23, Сегодня [Материал]

Зато Сухомлин - долбоеб, ничего не меняет, все ради выборов
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