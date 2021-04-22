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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 22 » 12:42:42

Городская комиссия ТЭБ и ЧС считает, что Житомир может выходить из «красной» зоны

Вчера, 12:47:21 1287 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Городская комиссия ТЭБ и ЧС считает, что Житомир может выходить из «красной» зоны

 На территории житомирской громады хотят установить «оранжевую» зону карантина, учитывая уменьшение количества больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 22 апреля приняла решение обратиться к областной относительно пересмотра зональности.

«Обратиться с просьбой внести на рассмотрение Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вопрос об установлении «оранжевого» уровня эпидбезопасности», - говорится в документе.



Субъектам хозяйствования, которым согласовано размещение обустроенных площадок на территории, прилегающей к предприятиям ресторанного хозяйства, позволили осуществлять деятельность в пределах летних площадок с 24 апреля.

Принятым решением также позволили проводить индивидуальные занятия в спортзалах при условии соблюдения установленных санитарных норм.

Напомним, Житомир находится в «красной» зоне карантина с 3-го марта. По состоянию на 21 апреля в городе было 6696 ковид-больных.
Тэги: Житомир, красная зона, Карантин
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Комментариев: 2
Brody
1 Brody (Brody)   • 13:02:33, Вчера [Материал]

21.04.2021 - 276 случаев
22.04.2021 - 544 случая
И где тут уменьшение количества?Смертность достаточно высокая... Уже либо статистику корректируйте "под себя" или не позорьтесь. Клоуны.
Mira
2 Irina (Mira)   • 22:22:12, Вчера [Материал]

У нас и так красная зона только на бумаге. Торгуют кто чем хочет. На Сенном в прошлую пятницу в полном составе торговали представители *южных республик* с рынка с Королевской бочки. Без масок от слова *совсем*.
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