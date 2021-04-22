Городская комиссия ТЭБ и ЧС считает, что Житомир может выходить из «красной» зоны

На территории житомирской громады хотят установить «оранжевую» зону карантина, учитывая уменьшение количества больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета
.
Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 22 апреля приняла решение обратиться к областной относительно пересмотра зональности.
«Обратиться с просьбой внести на рассмотрение Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вопрос об установлении «оранжевого» уровня эпидбезопасности»
, - говорится в документе.
Субъектам хозяйствования, которым согласовано размещение обустроенных площадок на территории, прилегающей к предприятиям ресторанного хозяйства, позволили осуществлять деятельность в пределах летних площадок с 24 апреля
.
Принятым решением также позволили проводить индивидуальные занятия в спортзалах при условии соблюдения установленных санитарных норм.
Напомним, Житомир находится в «красной» зоне карантина с 3-го марта
. По состоянию на 21 апреля в городе было 6696 ковид-больных.