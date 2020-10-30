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Красная зона: какие запреты будут действовать в Житомире со 2 ноября

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Красная зона: какие запреты будут действовать в Житомире со 2 ноября

 Со 2-го ноября Житомир будет находиться в красной зоне карантина. Сегодня состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета, во время которого утвердили ограничения, которые будут действовать в городе.

По словам городского головы Сергея Сухомлина, несмотря на попадание в красную зону, в Житомире не будет жесткого локдауна: продолжат работать общественный транспорт, кафе, детсады, частично школы и магазины в ТРЦ.
 

«Мы не будем останавливать общественный транспорт. Но вынуждены вводить снова ограничения по льготному проезду с 10:00 до 16:00 для уменьшения потоков людей в общественном транспорте утром и вечером. Детсады будут работать без ограничений. 1-4 классы будут учиться, другие - дистанционно до стабилизации ситуации. Общепит будет работать до 22:00 с максимальными ограничениями по количеству в пересчете в метры квадратные на 1 человека, и это мы будем контролировать. Относительно развлекательной зоны - мы попросили оставить только детские развлекательные зоны, ведь процент количества заболевших детей - низкий ... Парикмахерские и другие предприятия должны работать со строгим соблюдением требований Государственной комиссии», - отметил Сухомлин.


В Житомире запрещается:

 
  • пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, закрывающей нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
 
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;
 
  • самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;
 
  • деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха коммунальной собственности;
 
  • осуществление перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве большем, чем количество мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.
 
  • перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, и контроль использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок пассажирами во время перевозки.
 
  • пассажирские перевозки осуществляются без применения льгот на проезд в общественном транспорте в период до 10:00 и после 16:00, кроме военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей.
 
  • посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учреждений дошкольного образования, учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников).
 
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме субъектов торговой деятельности и работы детских зон отдыха.
 
  • прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности.
 
  • посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

При дальнейшем росте заболеваемости будут приниматься более жесткие ограничения. Работа по проверке соблюдения противоэпидемических мероприятий будет усилена.
Тэги: Житомир, красная зона, Карантин
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