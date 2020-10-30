Красная зона: какие запреты будут действовать в Житомире со 2 ноября

«Мы не будем останавливать общественный транспорт. Но вынуждены вводить снова ограничения по льготному проезду с 10:00 до 16:00 для уменьшения потоков людей в общественном транспорте утром и вечером. Детсады будут работать без ограничений. 1-4 классы будут учиться, другие - дистанционно до стабилизации ситуации. Общепит будет работать до 22:00 с максимальными ограничениями по количеству в пересчете в метры квадратные на 1 человека, и это мы будем контролировать. Относительно развлекательной зоны - мы попросили оставить только детские развлекательные зоны, ведь процент количества заболевших детей - низкий ... Парикмахерские и другие предприятия должны работать со строгим соблюдением требований Государственной комиссии», - отметил Сухомлин.