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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 29 » 14:50:44

Житомир в красной зоне: какие ограничения будут действовать с 30 октября

Сегодня, 14:50:14 1297 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир в красной зоне: какие ограничения будут действовать с 30 октября

 С завтрашнего дня, 30 октября, в Житомире и области вводят "красный" уровень эпидемической опасности. Такое решение приняла государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании 27 октября.

На территории области начнут действовать усиленные карантинные ограничения.
 

Кафе, ТРЦ, рынки, магазины


Запрещена работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос; запрещена работа ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков, заведений бытового обслуживания.
 

Сфера культуры и спорт


Запрещена работа развлекательных заведений, кинотеатров, театров, спортзалов, бассейнов; проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
 

Образовательные учреждения


Запрещена работа учебных заведений, кроме детских садов, специальных учреждений и начальных классов школ.
 

Транспорт


Постановление Кабмина №1236, регулирующее карантинные правила в Украине, не предусматривает строгих запретов на работу локального общественного транспорта в тех городах, которые оказались в "красной" зоне.

Однако количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест, а масочный режим является обязательным.



Ограничения не будут распространяться на заведения, где все без исключения сотрудники, посетители заведений или участники мероприятий будут иметь полную вакцинацию от коронавируса, подтвержденную "зеленым" COVID-сертификатом.

Вместе с тем работа банков, почтовых отделений, салонов красоты, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов разрешается, но с обязательным соблюдением противоэпидемических правил.

Тэги: красная зона, Житомир, Карантин
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