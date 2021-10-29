Житомир в красной зоне: какие ограничения будут действовать с 30 октября

С завтрашнего дня, 30 октября, в Житомире и области вводят "красный" уровень эпидемической опасности. Такое решение приняла государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании 27 октября
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На территории области начнут действовать усиленные карантинные ограничения.
Кафе, ТРЦ, рынки, магазины
Запрещена работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос; запрещена работа ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков, заведений бытового обслуживания.
Сфера культуры и спорт
Запрещена работа развлекательных заведений, кинотеатров, театров, спортзалов, бассейнов; проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Образовательные учреждения
Запрещена работа учебных заведений, кроме детских садов, специальных учреждений и начальных классов школ.
Транспорт
Постановление Кабмина №1236, регулирующее карантинные правила в Украине, не предусматривает строгих запретов на работу локального общественного транспорта в тех городах, которые оказались в "красной" зоне.
Однако количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест, а масочный режим является обязательным.
Ограничения не будут распространяться
на заведения, где все без исключения сотрудники, посетители заведений или участники мероприятий будут иметь полную вакцинацию от коронавируса, подтвержденную "зеленым" COVID-сертификатом.
Вместе с тем работа банков, почтовых отделений, салонов красоты, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов разрешается, но с обязательным соблюдением противоэпидемических правил.