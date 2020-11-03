Маска на подбородке – плати 5000 грн: Рада сделала шаг к введению штрафов для бизнеса

"За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в законопроекте.