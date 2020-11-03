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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 3 » 17:57:55

Маска на подбородке – плати 5000 грн: Рада сделала шаг к введению штрафов для бизнеса

Сегодня, 18:15:55 607 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Маска на подбородке – плати 5000 грн: Рада сделала шаг к введению штрафов для бизнеса

 Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №3890, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители имел маски и правильно их носили: прикрывая и нос, и рот.

Наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие учреждения посетителей, у которых маски надеты на подбородок.

Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.
 

"За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в законопроекте.


Следующий шаг - принятие законопроекта во втором чтении и наказание для простых украинцев.
Тэги: маски, Карантин, штраф, Рада
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