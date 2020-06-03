Рада собирается существенно повысить штрафы пешеходам за нарушение ПДД

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты, усиливающие административную ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения и обязывают их носить при плохой видимости элементы, которые отражают свет.
Как сообщает "Украинская Правда
", предлагается из кодекса убрать предупреждение пешеходов - наказанием будет исключительно штраф, размер которого повышается.
Сейчас неповиновение пешеходов правилам дорожного движения влечет предупреждение или штраф в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн). А в состоянии опьянения - 8 необлагаемых минимумов (136 грн), в случае же создания аварийной обстановки - 10 необлагаемых минимумов (170 грн) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.
В случае принятия закона нарушение ПДД пешеходом потянет на штраф в размере 15 необлагаемых минимумов (255 грн), в состоянии опьянения - в размере 30-ти (510 грн), а в случае создания аварийной обстановки - 40 необлагаемых минимумов (680 грн) или общественные работы на 20-40 часов.
Также предлагают обязать пешеходов использовать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости световозвращающие элементы (ленты, жилеты, наклейки). Иначе - предупреждение или штраф в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн).