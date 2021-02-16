В Украине увеличили штрафы за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости

Верховная Рада 16 февраля поддержала законопроект, согласно которому усиливается ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Документ поддержали 325 народных депутатов.
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объяснили, что закон ужесточает ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии - с 17 тыс. грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет за второй.
За третий случай - конфискация авто. В действующем законодательстве штраф за первое вождение в состоянии опьянения составляет 10 200 гривен.
Документ легализует использование полицейскими технических средств видеозаписи с обязательным приобщением материалов видеофиксации к протоколу об административных правонарушениях.
Кроме того, усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия.
Увеличиваются размеры штрафов:
- за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч - с 510 до 3400 грн;
- за оставление места ДТП - с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового;
- за управление или передачу управления ТС лицу, не имеющему права им управлять - с 510 до 3400 грн, а за повторное в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также оплатное изъятие ТС);
- за управление ТС лицом, которое было лишено такого права, - с 510 до 20 400 грн, а за повторное в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также оплатное изъятие ТС).
Норму о том, что патрульные имеют право профилактически останавливать автомобиль, из законопроекта изъяли.