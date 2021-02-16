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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 16 » 14:35:47

В Украине увеличили штрафы за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости

Вчера, 14:43:47 1105 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине увеличили штрафы за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости

 Верховная Рада 16 февраля поддержала законопроект, согласно которому усиливается ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Документ поддержали 325 народных депутатов. 

На канале Верховной Рады в Telegram объяснили, что закон ужесточает ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии - с 17 тыс. грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет за второй. 

За третий случай - конфискация авто. В действующем законодательстве штраф за первое вождение в состоянии опьянения составляет 10 200 гривен.

Документ легализует использование полицейскими технических средств видеозаписи с обязательным приобщением материалов видеофиксации к протоколу об административных правонарушениях. 

Кроме того, усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия.
 

Увеличиваются размеры штрафов:

 
  • за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч - с 510 до 3400 грн;
  • за оставление места ДТП - с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового;
  • за управление или передачу управления ТС лицу, не имеющему права им управлять - с 510 до 3400 грн, а за повторное в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также оплатное изъятие ТС);
  • за управление ТС лицом, которое было лишено такого права, - с 510 до 20 400 грн, а за повторное в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также оплатное изъятие ТС).

Норму о том, что патрульные имеют право профилактически останавливать автомобиль, из законопроекта изъяли.

Тэги: Рада, пдд, Штрафы
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Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:33:47, Вчера [Материал]

В действующем законодательстве штраф за первое вождение в состоянии опьянения составляет 10 200 гривен. - или 5000 тыс. дать на лапу. когда словили.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 19:42:55, Вчера [Материал]

1.5к денег за синьку полицаям никто не даст
как и соточку баксов за скорость
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 19:46:53, Вчера [Материал]

всмысле никто не даст ? неделю назад давал.
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