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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 14 » 16:54:22

В Украине существенно увеличили штрафы за поджог травы и леса: инфографика

Сегодня, 17:09:11 529 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине существенно увеличили штрафы за поджог травы и леса: инфографика

 Верховная Рада Украины одобрила законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Теперь минимальный штраф вырастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен. 

Соответствующий проект закона поддержали 328 народных избранников, передает "24 канал".
 

Новые размеры штрафов

 
  • за загрязнение воздуха вредными испарениями – от 30 тысяч 600 до 61 тысячи 200 гривен (раньше было от 1,7 тысячи до 3,4 тысячи гривен);
  • за повреждение растительного покрова – от 91 тысячи 80 до 153 тысяч гривен (раньше было от 5,1 тысячи гривен до 8,5 тысяч гривен);
  • за нарушение пожарной безопасности в лесах для граждан – от 1,53 тысячи до 4,59 тысячи гривен (раньше от 85 до 255 гривен);
  • за нарушение пожарной безопасности в лесах для чиновников – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен (раньше от 255 до 850 гривен);
  • за уничтожение или повреждение леса огнем для граждан – от 4,59 тысячи до 15,3 тысячи гривен (раньше от 255 до 850 гривен);
  • за уничтожение или повреждение леса огнем для чиновников – от 10,71 тысячи до 30,6 тысячи гривен (раньше от 595 до 1 тысячи 20 гривен);
  • за самовольный поджог травы для граждан – от 3,06 тысячи до 6,12 тысячи гривен (раньше от 170 до 340 гривен);
  • за самовольный поджог травы для чиновников – от 15,3 тысячи до 21,42 тысячи гривен (раньше было от 850 до 1 тысячи 190 гривен);
  • за поджог травы природно-заповедного фонда для граждан – от 6,12 тысячи до 12,24 тысячи гривен (раньше было от 340 до 680 гривен);
  • за поджог травы природно-заповедного фонда для чиновников – от 21,42 тысячи до 30,6 тысячи гривен (раньше было от 1,36 тысячи до 1,7 тысячи гривен).


Законопроект вступает в силу на следующий день после его публикации в официальных изданиях. Перед этим его еще должен подписать президент.

Тэги: Штрафы, Рада, Поджог, украина
Комментариев: 6
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:19:27, Сегодня [Материал]
0

а КТО будет штрафовать????? новая послемайданная недополиция????
За парковку на газонах и тротуарах кто-то штрафует?? НЕТ! И НЕ БУДЕТ!!
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 17:22:49, Сегодня [Материал]
-1

Снял с языка. Тоже хотел поинтересоваться, кто будет штрафовать?
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:24:46, Сегодня [Материал]
0

да НИКТО не будет!! Очередное грозное послемайданное сотрясание воздуха.
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 17:38:53, Сегодня [Материал]
0

То, что никто не будет, это ясно. Мне интересно другое, вот сидят эти жлобы, что-то там принимают с умным видом, цифры штрафов выводят с потолка. На что они расчитывают? Они же знают, что всё это "филькина грамота", что всё это работать не будет. Система не работает. Кидать в массы косточку, что мол штрафы увеличили? Зачем? Народ и так знает, что всё это липа.
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:44:15, Сегодня [Материал]
-2

Стаду нужна имитация бурной деятельности. Не зря же до сих пор 40% стада за зеленого дебила.
google
6 Гугиль (google)   • 20:17:24, Сегодня [Материал]
0

"В Украине существенно увеличили штрафы за поджог травы и леса: инфографика"
"Теперь минимальный штраф вырастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен. "
Ого! вот это неподъемный штраф ) я бы сделал 30 000 грн как минимум
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