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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 16 » 15:32:34

С 17 марта в Украине значительно вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения

Сегодня, 15:32:34 549 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 17 марта в Украине значительно вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения

 С 17 марта в Украине вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения. Это предусмотрено законом, который Верховная Рада приняла в феврале.

Как сообщила пресс служба МВД, существенно увеличивается штраф за превышение скорости. Если сейчас его максимальный размер (за превышение на 50 км/ч и более) составляет 510 гривен, то с 17 марта он вырастет до 1700 гривен. Штраф за превышение на 20-50 км/ч составит 340 гривен, а не 255 грн, как сейчас.

Штраф за грязный, неосвещенный, заклеенный или отсутствующий номерной знак - 850 грн (вместо 170 грн), за непристегнутый ремень безопасности - 510 гривен (вместо 51 грн).

Штраф за управление транспортным средством без прав - 3400 грн (вместо 510 грн).

Штраф за оставление места ДТП - 3400 грн (вместо 255 грн).






Штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения - 17 000 грн (вместо 10 200 грн) за первое нарушение, 34 000 грн (вместо 20 400 грн) - за второе, 51 000 грн (вместо 40 800 грн) с конфискацией автомобиля - за третье.

Законом предусматривается, что рассмотрение дела по статье 130 КУоАП теперь будет длиться в течение одного года, а не три месяца. Исключается возможность закрытия этого дела из-за малозначительности или в связи с передачей на рассмотрение трудового коллектива.

В Уголовном кодексе появится новая статья 286-1 о нарушении ПДД лицами в состоянии опьянения (ранее это было только отягчающим обстоятельством).





Для пешеходов и велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения, также выросли наказания. Переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал - 255 грн (ранее - 51 гривна). Нарушение правил велосипедистом - 340 грн (вместо 85 грн). Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом - 850 грн (вместо 170 грн).

Этот закон также позволяет полиции использовать автомобили "Фантом" без опознавательных знаков, которые будут ловить нарушителей скоростного режима.

Тэги: украина, Штрафы, пдд
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Комментариев: 2
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 15:53:09, Сегодня [Материал]

Нот бед. Жаль тільки що не підняли за непред'явлення документів. Зараз багато умніків розвелось на камеру показати як тролять копів і не пред'являють доки
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:09:46, Сегодня [Материал]

полицаи тоже премий хотят
всё как обычно - скорость, синька и возня с корочками. Ну и авариечка. Самые кормовые статьи.

проезд на красный теперь стоит дешевле непристёгнутого ремня......
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