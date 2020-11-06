Рада ввела штрафы за отсутствие масок в публичных местах: сколько придется платить

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах и транспорте.
На заседании в пятницу, 6 ноября, соответствующий законопроект №3891 поддержали 262 нардепа.
Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни.
Согласно закону, в Украине будут штрафовать за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Размер штрафа
«Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств», - уточнил глава Минздрава Максим Степанов.
составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).
Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №3890, который обязывает предприятия
следить за тем, чтобы посетители имели маски и правильно их носили.