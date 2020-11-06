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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 6 » 15:24:36

Рада ввела штрафы за отсутствие масок в публичных местах: сколько придется платить

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Рада ввела штрафы за отсутствие масок в публичных местах: сколько придется платить

 Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах и ​​транспорте.

На заседании в пятницу, 6 ноября, соответствующий законопроект №3891 поддержали 262 нардепа.

Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Согласно закону, в Украине будут штрафовать за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
 

«Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств», - уточнил глава Минздрава Максим Степанов.


Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №3890, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители имели маски и правильно их носили.

Тэги: Карантин, маски, штраф, Рада
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