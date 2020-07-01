Кабмин предложил ввести штрафы за неношение маски в общественном месте

Кабинет министр инициирует усиление ответственности в Украине для владельцев домов, сооружений и общественного транспорта за несоблюдение масочного режима посетителями и пассажирами.
Решение приняли 1 июля на заседании, поддержав предложение, которое озвучил министр юстиции Денис Малюська.
Кабмин предлагает Верховной Раде проект закона о штрафах и для физических, и для юридических лиц.
Штрафы предусмотрят в Кодексе об административном правонарушении. Отдельно введут ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать людей туда только при наличии масок.
«Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие - по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушения карантина. Для юридических лиц суммы большие - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн, - ред.)», - заверил Малюська.
Ранее в законодательной базе ответственность за неношение защитных масок прописана не была.
17 марта Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым установили административную ответственность и усилили уголовную ответственность за нарушение санитарных норм.
Закон дополнил Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 44-3 «Нарушение правил карантина». Именно по этой статье правоохранители выписывали протоколы за нарушение карантинных правил.
Или кондуктор в троллейбусе, когда ей какой-то дебил рассказывает про своё толкование конституции. А оштрафуют не этого дебила, а кондуктора.