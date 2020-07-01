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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 1 » 16:49:47

Кабмин предложил ввести штрафы за неношение маски в общественном месте

Сегодня, 16:53:47 531 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кабмин предложил ввести штрафы за неношение маски в общественном месте

 Кабинет министр инициирует усиление ответственности в Украине для владельцев домов, сооружений и общественного транспорта за несоблюдение масочного режима посетителями и пассажирами.

Решение приняли 1 июля на заседании, поддержав предложение, которое озвучил министр юстиции Денис Малюська.

Кабмин предлагает Верховной Раде проект закона о штрафах и для физических, и для юридических лиц.

Штрафы предусмотрят в Кодексе об административном правонарушении. Отдельно введут ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать людей туда только при наличии масок.
 

«Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие - по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушения карантина. Для юридических лиц суммы большие - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн, - ред.)», - заверил Малюська.


Ранее в законодательной базе ответственность за неношение защитных масок прописана не была.

17 марта Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым установили административную ответственность и усилили уголовную ответственность за нарушение санитарных норм.

Закон дополнил Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 44-3 «Нарушение правил карантина». Именно по этой статье правоохранители выписывали протоколы за нарушение карантинных правил.
Тэги: кабмин, штраф, Карантин, маски
Комментариев: 4
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 17:00:46, Сегодня [Материал]
+1

Продажи масок просели.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:07:59, Сегодня [Материал]
0

Владельцев штрафовать? Что девочка-продавец может сделать со здоровым мужиком, который не хочет одевать маску? А оштрафуют её.
Или кондуктор в троллейбусе, когда ей какой-то дебил рассказывает про своё толкование конституции. А оштрафуют не этого дебила, а кондуктора.
MMMka
3 Misha (MMMka)   • 18:30:59, Сегодня [Материал]
0

Твои слова, да верховной раде в уши!!!
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:54:50, Сегодня [Материал]
0

штрафовать кто не носит, причем тут кондуктор.
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