Кабинет министров Украины разрешил возобновить работу непродовольственных рынков. Изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволяют это сделать, приняли сегодня, 14 мая, на внеочередном заседании правительства
.
По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.
Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Решение вступит в силу после опубликования на Правительственном портале.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 13 мая Кабинет министров разрешил передвигаться по улицам группами до 8 человек
, а на летних террасах ресторанов и кафе сидеть по четыре человека.
В Житомире вскоре откроют непродовольственные рынки: разрешение предоставил Кабмин