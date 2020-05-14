Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 14.05.2020    17:43:13
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Май » 14 » 15:40:40

В Житомире вскоре откроют непродовольственные рынки: разрешение предоставил Кабмин

Сегодня, 15:59:40 345 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире вскоре откроют непродовольственные рынки: разрешение предоставил Кабмин

 Кабинет министров Украины разрешил возобновить работу непродовольственных рынков. Изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволяют это сделать, приняли сегодня, 14 мая, на внеочередном заседании правительства.

По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.

Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Решение вступит в силу после опубликования на Правительственном портале.

Как сообщал «Журнал Житомира», 13 мая Кабинет министров разрешил передвигаться по улицам группами до 8 человек, а на летних террасах ресторанов и кафе сидеть по четыре человека.
Тэги: кабмин, Карантин, рынки
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus