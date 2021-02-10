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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 10 » 08:49:12

Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия, но есть условия

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Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия, но есть условия

 Кабинет министров разрешил проводить во время карантина массовые мероприятия с наполненностью залов до 50%. Соответствующие изменения правительство внесло в свое постановление от 9 декабря 2020 года.

Поэтому разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия - по наполненности до 50% мест (размещение со свободным местом рядом, спереди и сзади) в зале или из расчета один человек на 5 кв м.

Ранее было запрещено проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий. 

Также было запрещено принимать посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более чем 1 человек на 10 кв м.

Кроме того, запрещалось проводить массовые культурные мероприятия (в частности, концерты), спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, если в них принимает участие более 20 человек и нет дистанции в 1,5 метра между участниками.
Тэги: массовые мероприятия, Карантин, кабмин
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