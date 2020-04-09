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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 9 » 08:59:19

Кабмин разрешил работать строительным магазинам и объяснил, кому из 60-летних не нужна самоизоляция

Сегодня, 08:59:19 748 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кабмин разрешил работать строительным магазинам и объяснил, кому из 60-летних не нужна самоизоляция

 Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреля одобрил изменения в постановление о карантинных ограничениях для борьбы с распространением коронавируса. Об изменениях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

"На заседании правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - сообщил Шмыгаль.
 

Правительство разрешило работать:

 
  • объектам почтовой деятельности и курьерским службам;
  • строителям;
  • объектам по сбору и заготовке отходов;
  • химчисткам;
  • заведениям торговли строительными материалами.

Также есть изменения и по самоизоляции. Ее не требуют определенные категории граждан старше 60 лет:
 
  • госслужащие;
  • депутаты всех уровней;
  • городские головы;
  • судьи;
  • военнослужащие;
  • лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19;
  • те, кто обеспечивает жизнедеятельность определенных предприятий.

Кроме того, Кабинет министров утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторы (самоизоляторы). Также дал местным органам власти право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов (в частности резервного фонда этих бюджетов).

Тэги: магазины, Карантин, кабмин, самоизоляция
Комментариев: 1
Karab
1 Сергей (Karab)   • 09:43:58, Сегодня [Материал]
0

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