Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреля одобрил изменения в постановление о карантинных ограничениях для борьбы с распространением коронавируса. Об изменениях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале
.
"На заседании правительства поддержали внесение изменений в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции"
, - сообщил Шмыгаль.
Правительство разрешило работать:
- объектам почтовой деятельности и курьерским службам;
- строителям;
- объектам по сбору и заготовке отходов;
- химчисткам;
- заведениям торговли строительными материалами.
Также есть изменения и по самоизоляции. Ее не требуют определенные категории граждан старше 60 лет:
- госслужащие;
- депутаты всех уровней;
- городские головы;
- судьи;
- военнослужащие;
- лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19;
- те, кто обеспечивает жизнедеятельность определенных предприятий.
Кроме того, Кабинет министров утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторы (самоизоляторы). Также дал местным органам власти право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов (в частности резервного фонда этих бюджетов).
Кабмин разрешил работать строительным магазинам и объяснил, кому из 60-летних не нужна самоизоляция