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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Март » 10 » 08:20:50

Правительство запретило работу общественного транспорта в «красной» зоне карантина

Сегодня, 01:41:50 202 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Правительство запретило работу общественного транспорта в «красной» зоне карантина

Кабинет министров Украины расширил перечень ограничений в "красной" зоне карантина. Правительство решило запретить работу общественного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус Инфо".

Правительство запретило регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров в "красной" зоне карантина.

Сейчас в "красной" зоне карантина территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Под ограничения не попадают:

  • перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек с водителем, но без учета детей;
  • перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции;
  • перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Министерством инфраструктуры;
  • перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.


Кроме новых ограничений, в "красной" зоне карантина также запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров и рынков. Также правительство запретило в "красных" регионах проведение массовых мероприятий и посещение учебных заведений.

Напомним, в начале февраля в Министерстве здравоохранения обещали, что после возвращения адаптивного карантина в "красной" зоне не будут запрещать работу общественного транспорта.

Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в Житомир

Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в Житомир

Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в Житомир

Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в Житомир

Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в Житомир

Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в Житомир

Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в Житомир
Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в Житомир

Тэги: кабмин, Карантин, транспорт
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 08:23:11, Сегодня [Материал]

свободу Суслику....
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