«Красный» Житомир не останавливает работу транспорта

Власти Житомира, который вместе со всей областью находится в красной зоне эпидопасности, пока не останавливают общественный транспорт. Такое решение приняла в среду, 10 марта, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил Житомирский городской совет.
"Изменений в работе общественного транспорта не будет. Согласуются дальнейшие решения и пути организации перевозок. Соответствующая информация будет размещена на сайте Житомирского городского совета позже", – сообщается «Журналу Житомира
» в сообщении.
Комиссия также приняла решение о начале весенних каникул в школах с 13 марта из-за обострения ситуации с распространением Covid-19. Они продлятся до 21 марта.
Сейчас в Житомире лабораторно подтверждено 13 228 случаев Covid-19, болеют 2468 человек. Всего в области зафиксировано 55 827 случаев коронавирусной болезни, выздоровели 45 617 человек 907 – умерли.
Ранее «Журнал Житомира
» сообщал, что Государственная комиссия по результатам проверки решила установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса на территории Житомирской области и применить ограничительные противоэпидемические мероприятия.
На заседании Кабинета министров 17 февраля приняли решение ввести в Украине адаптивный карантин с 24 февраля по 30 апреля в связи с пандемией коронавируса и вернуть действие карантинных зон ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная"). На сайте правительства разместили соответствующее постановление, и список новых карантинных ограничений и запретов.
В зависимости от эпидемической ситуации на территории страны в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19. Информацию об этом будут размещать на сайтах Кабмина и Минздрава.