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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 11 » 00:23:39

«Красный» Житомир не останавливает работу транспорта

Сегодня, 00:26:39 346 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Красный» Житомир не останавливает работу транспорта

 Власти Житомира, который вместе со всей областью находится в красной зоне эпидопасности, пока не останавливают общественный транспорт. Такое решение приняла в среду, 10 марта, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил Житомирский городской совет.

"Изменений в работе общественного транспорта не будет. Согласуются дальнейшие решения и пути организации перевозок. Соответствующая информация будет размещена на сайте Житомирского городского совета позже", – сообщается «Журналу Житомира» в сообщении.

Комиссия также приняла решение о начале весенних каникул в школах с 13 марта из-за обострения ситуации с распространением Covid-19. Они продлятся до 21 марта.

Сейчас в Житомире лабораторно подтверждено 13 228 случаев Covid-19, болеют 2468 человек. Всего в области зафиксировано 55 827 случаев коронавирусной болезни, выздоровели 45 617 человек 907 – умерли.

Ранее «Журнал Житомира» сообщал, что Государственная комиссия по результатам проверки решила установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса на территории Житомирской области и применить ограничительные противоэпидемические мероприятия.

На заседании Кабинета министров 17 февраля приняли решение ввести в Украине адаптивный карантин с 24 февраля по 30 апреля в связи с пандемией коронавируса и вернуть действие карантинных зон ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная"). На сайте правительства разместили соответствующее постановление, и список новых карантинных ограничений и запретов.

В зависимости от эпидемической ситуации на территории страны в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19. Информацию об этом будут размещать на сайтах Кабмина и Минздрава.
Тэги: Житомир, Карантин, коронавирус, транспорт
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