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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 20 » 17:49:10

Завтра вступают в силу новые правила проезда в межобластном транспорте: что нужно знать

Сегодня, 17:49:10 445 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завтра вступают в силу новые правила проезда в межобластном транспорте: что нужно знать

 С наступлением следующих суток, 21 октября, в Украине вступят в силу новые правила пользования межобластным пассажирским транспортом. Об этом говорится в правительственном распоряжении № 1066 от 11 октября.
 

Документы


Украинцы смогут воспользоваться транспортом при наличии:
 
  • COVID-сертификата о полном курсе вакцинации;
  • свидетельства, подтверждающего наличие одной дозы вакцины (для регионов желтого уровня эпидемической опасности);
  • отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа);
  • экспресс-теста на определение антигена.

В Минздраве предупреждают, что постановление Кабмина не предусматривает предъявления пассажирами справки о наличии противопоказаний к вакцинации, поэтому этим гражданам нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19.


Где взять СOVID-сертификат


СOVID-сертификат можно сгенерировать в приложении "Дія" в разделе "Услуги".

Для посадки подходит как цифровой документ, так и бумажный сертификат (его можно получить у семейного врача или распечатать на портале "Дія").
 

Какой транспорт


Ограничения касаются только межобластного транспорта (поезда, автобусы, самолеты).

Для передвижения в пределах одной области или по городу ковид-документы не нужны.
 

В каких зонах


Новые правила будут действовать по всей территории страны. Ограничения актуальны для всех областей, поскольку ни один регион не находится в "зеленой" зоне. Вместе с тем, при переезде с "желтой" зоны в "желтую" достаточно одной дозы вакцины ("желтый" сертификат), а вот в "красную" понадобится уже полный курс - две дозы ("зеленый" сертификат).

Дети в возрасте от 12 до 18 лет могут пользоваться межобластным транспортом без сертификатов о вакцинации и негативных тестов на COVID-19. Главное условие - наличие защитной маски/респиратора.
Тэги: Карантин, украина, транспорт
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