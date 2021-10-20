Завтра вступают в силу новые правила проезда в межобластном транспорте: что нужно знать

С наступлением следующих суток, 21 октября, в Украине вступят в силу новые правила пользования межобластным пассажирским транспортом. Об этом говорится в правительственном распоряжении № 1066
от 11 октября.
Документы
Украинцы смогут воспользоваться транспортом при наличии:
- COVID-сертификата о полном курсе вакцинации;
- свидетельства, подтверждающего наличие одной дозы вакцины (для регионов желтого уровня эпидемической опасности);
- отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа);
- экспресс-теста на определение антигена.
В Минздраве предупреждают, что постановление Кабмина не предусматривает предъявления пассажирами справки о наличии противопоказаний к вакцинации, поэтому этим гражданам нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19.
Где взять СOVID-сертификат
СOVID-сертификат можно сгенерировать в приложении "Дія" в разделе "Услуги".
Для посадки подходит как цифровой документ, так и бумажный сертификат (его можно получить у семейного врача или распечатать на портале "Дія").
Какой транспорт
Ограничения касаются только межобластного транспорта (поезда, автобусы, самолеты).
Для передвижения в пределах одной области или по городу ковид-документы не нужны.
В каких зонах
Новые правила будут действовать по всей территории страны. Ограничения актуальны для всех областей, поскольку ни один регион не находится в "зеленой" зоне. Вместе с тем, при переезде с "желтой" зоны в "желтую" достаточно одной дозы вакцины ("желтый" сертификат), а вот в "красную" понадобится уже полный курс - две дозы ("зеленый" сертификат).
Дети в возрасте от 12 до 18 лет могут пользоваться межобластным транспортом без сертификатов о вакцинации и негативных тестов на COVID-19. Главное условие - наличие защитной маски/респиратора.