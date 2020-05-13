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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 13 » 16:59:36

Очередное ослабление карантина: украинцам разрешили гулять группами

Вчера, 16:59:36 1087 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Очередное ослабление карантина: украинцам разрешили гулять группами

 Кабинет министров разрешил передвигаться по улицам группами до 8 человек, а на летних террасах ресторанов и кафе сидеть по четыре человека с соблюдением дистанции.

Соответствующее решение приняли сегодня, 13 мая, на заседании правительства.
 

«В условиях ослабления карантина предлагаю внести изменения в параметры пребывания на летних террасах. Ведь в действующей редакции зафиксировано два человека, которые могут находиться там одновременно. Мы предлагаем увеличить это количество до четырех человек за столом, при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра, масочного режима и всех других противоэпидемических рекомендаций», - подчеркнул Министр здравоохранения Максим Степанов.


Кроме того, Кабинет Министров поддержал инициативу по увеличению количества лиц, которые могут вместе передвигаться по улице - с двух до восьми человек в группе.

Напомним, с 11 мая в Украине началось ослабление карантинных мероприятий, введенных ранее из-за коронавирусной болезни COVID-19.

«Журнал Житомира» ранее показал, как житомирские кафе и рестораны готовы к приему клиентов.
Тэги: кабмин, Карантин
Комментариев: 2
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 19:16:43, Вчера [Материал]
+2

Скоро разрешат переходить дорогу на красный свет и заплывать за буйки
HOUSE
2 Sergey (HOUSE)   • 22:23:35, Вчера [Материал]
0

Ура, теперь можно на природе пожарить шашлыки, не платив 17000-34000грн.
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