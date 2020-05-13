Очередное ослабление карантина: украинцам разрешили гулять группами

Кабинет министров разрешил передвигаться по улицам группами до 8 человек, а на летних террасах ресторанов и кафе сидеть по четыре человека с соблюдением дистанции.
Соответствующее решение приняли сегодня, 13 мая, на заседании правительства
.
«В условиях ослабления карантина предлагаю внести изменения в параметры пребывания на летних террасах. Ведь в действующей редакции зафиксировано два человека, которые могут находиться там одновременно. Мы предлагаем увеличить это количество до четырех человек за столом, при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра, масочного режима и всех других противоэпидемических рекомендаций», - подчеркнул Министр здравоохранения Максим Степанов.
Кроме того, Кабинет Министров поддержал инициативу по увеличению количества лиц, которые могут вместе передвигаться по улице - с двух до восьми человек в группе
.
Напомним, с 11 мая в Украине началось ослабление карантинных мероприятий
, введенных ранее из-за коронавирусной болезни COVID-19.
«Журнал Житомира
» ранее показал, как житомирские кафе и рестораны готовы к приему клиентов
.