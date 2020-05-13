Очередное ослабление карантина: украинцам разрешили гулять группами

«В условиях ослабления карантина предлагаю внести изменения в параметры пребывания на летних террасах. Ведь в действующей редакции зафиксировано два человека, которые могут находиться там одновременно. Мы предлагаем увеличить это количество до четырех человек за столом, при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра, масочного режима и всех других противоэпидемических рекомендаций», - подчеркнул Министр здравоохранения Максим Степанов.