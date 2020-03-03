Первый случай коронавируса: правительство запустило сайт, а главный санврач призывает не раскупать маски

Кабинет министров создал специальную информационную страницу со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-2019 в Украине.
На сайте covid19.com.ua
собрана информация о готовности Украины к вспышке коронавируса и о мерах предосторожности, передает "Украинская Правда
".
В частности, сообщается, что в Украине около 12-ти тысяч мест в инфекционных стационарах, около 2-х тысяч врачей-инфекционистов и 5-ти тысяч медперсонала.
Также на сайте пишут, что заболевание, вызванное новым коронавирусом, нельзя называть "смертельным", ведь летальность составляет 3,3%.
Уязвимыми к коронавирусу считают пожилых людей, медработников, людей, которые имели контакт с больными и тех, у кого слабый иммунитет.
Чтобы защитить себя от коронавируса рекомендуется часто мыть руки, полноценно питаться, иметь здоровый сон, заниматься физическими упражнениями, поддерживать водный баланс организма, не есть сырого мяса, не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.
Также главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев, которые не имеют острого респираторного вирусного заболевания, не покупать хирургические маски, ведь это может привести к дефициту на уровне страны.
"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний к которым относится и коронавирус.
В первую очередь, мы должны знать, что надо мыть руки, достаточно часто мыть руки, если нет возможности мыть руки мы должны обрабатывать их антисептическими средствами.
Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, а если происходит контакт, то мы должны находиться на 1,5 - 2 метра от этого человека.
Больной человек с симптомами - это именно тот человек, который нуждается в одевании хирургической маски, чтобы уменьшить расстояние на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни.
Не используйте средства индивидуальной защиты, поскольку их закупка в больших количествах, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что мы не будем иметь на глобальном уровне хирургических масок, когда в больницах будет вводиться масочный режим, у нас не будет, где их приобрести.
Маска должна одеваться только на человека с симптомами острой респираторной болезни, когда он будет приходить в больницу, чтобы исключить распространение заболевания среди здоровых людей", – сказал Ляшко.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом
. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.
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